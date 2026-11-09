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Най-важното от България на 09.11.2026 г.

Най-важното от България на 09.11.2026 г.
БТА

Екипът на ТАРАЛЕЖ събра акцентите от деня

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова даде показания за инцидента с журналистката Соня Колтуклиева.

Повече от час Доцова бе във Военно-окръжна прокуратура – София.

"Бях във военна прокуратура, за да дам показания като свидетел", каза на излизане от сградата Доцова, попитана дали ще подаде оставка като председател на Народното събрание, 

Приехме с единодушие бюджетът на държавното обществено осигуряване (ДОО), заяви днес  социалният министър Наталия Ефремова пред журналисти след заседанието на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ), на което се разгледа проектобюджетът на ДОО за 2027 г.

"Всички, които са представени – организациите на работодателите, работниците и държавната квота, без изключение приехме проекта на Закона за бюджета на ДОО за 2027 г.", каза тя.

По думите й това, което се предвижда в допълнение е, че ще се вдигне таванът на пенсиите от следващата година, вдигат се минималното и максималното обезщетение за безработица, вдигат се обезщетенията за майчинство през втората година, както и всички пенсии, които предстои да се увеличат от средата на 2027 г.

Бюджетът прави няколко ключови стъпки, които нито едно предходно правителство не се осмели да направи. За пръв път се свиват държавните разходи както като обща сума, така и като процент от БВП. Това заяви председателят на Бюджетната комисия Константин Проданов.

Той даде за пример, че се предвиждат близо 1 млрд. по-малко разходи като абсолютна стойност.

"Почти 4,5% по-малко от БВП. За пръв път имаме сериозно намаление на дефицита - от 5,7% на касова основа, до 3,5%. Това е почти 2%", обясни Проданов.

Конституционният съд образува конституционно дело по искане на 52-ма народни представители от 52-рото Народно събрание за установяване на противоконституционност на текстове от промените на Закона за подпомагане на земеделските производители, съобщиха от Съда. Докладчик по делото е съдия Десислава Атанасова.

На 17 септември парламентът прие на второ четене промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. На 25 септември от ДБ заявиха, че ще подготвят искане за обявяване на противоконституционност на закона. 

Днес в Окръжния съд в Пловдив започна делото за смъртта на 6-годишния Ангел от село Белащица, който почина след стоматологична интервенция под обща анестезия в частна клиника в града. В хода на съдебното заседание стана ясно, че анестезиологът д-р Пламен Мендев е предозирал пет пъти упойката, поставена на детето.

Подсъдими са трима медици - двама анестезиолози и един стоматолог. Срещу двамата анестезиолози, на 70 и 82 години, са повдигнати обвинения за причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на служебните им задължения.

На стоматоложката д-р Десислава Георджева е повдигнато обвинение за това, че е извършвала лечение на пет деца, сред които и починалия Ангел, под обща анестезия, без частната клиника, в която практикува, да разполага с необходимото разрешително за тази дейност.

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