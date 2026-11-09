Франция обвини иранските гвардейци за хакнати хладилници

Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро директно обвини иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) за неотдавнашната кибератака, която парализира хладилните системи във френските супермаркети, предава Ройтерс. Външният министър отправи остро предупреждение към Техеран, заявявайки, че действията им ще доведат до сериозни последствия за страната.

Успоредно с политическата реакция, прокуратурата в Париж предприе и правни действия, като обяви, че настоява за издаването на международни заповеди за арест на трима души. Става въпрос за командира на „Шахид Каве“ – специализирано подразделение за настъпателни кибероперации под шапката на КГИР – както и на двамата му преки заместници.

Разследването е насочено към събитията от 11 октомври. Тогава сериозен дигитален удар извади от строя хладилниците и фризерите в стотици магазини в цяла Франция. Извършителите са успели да пробият защитата и дистанционно да променят температурните параметри на индустриалната хладилна техника. По-рано източници на Ройтерс потвърдиха, че френските служби от самото начало подозират намеса на хакери, които действат под егидата и с финансирането на иранската държава.

Специалисти по киберсигурност обаче посочват, че вината не е изцяло в нападателите. Анализите показват, че голяма част от компрометираното оборудване във веригите е било с остарял или неактуализиран софтуер, което е оставило лесни пролуки за проникване в мрежата.

До момента официален Техеран запазва мълчание и не е коментирал позициите и обвиненията на Париж. Медийните наблюдатели отбелязват, че ако иранската следа бъде доказана категорично, това ще се превърне в най-голямата и сериозна кибератака от избухването на войната в Иран, досега белязана предимно от изолирани и по-малки инциденти в мрежата.