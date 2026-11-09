Републиканец внесе искане за импийчмънт на Пийт Хегсет

Конгресмен от Републиканската партия официално даде ход на процедура по импийчмънт срещу министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, провокиран от продължаващия военен конфликт с Иран, предава Франс прес.

Законодателят от щата Кентъки Томас Маси представи детайлна резолюция от 34 страници, съдържаща списък от осем конкретни точки срещу Хегсет. В тях ръководителят на Пентагона е директно обвинен в злоупотреба с власт и незаконно водене на война без изричното и задължително одобрение на Конгреса, като се визират военните действия в Иран, продължили повече от 90 дни в нарушение на Конституцията.

Въпреки надвисналата сериозна заплаха от отстраняване, самият Пийт Хегсет демонстрира хладнокръвие и заяви пред репортери, че изобщо не се притеснява от процедурата. Министърът отсече, че с нетърпение очаква да защити предприетите от него и президента Доналд Тръмп стратегически ходове, допълвайки, че всеки, който оспорва операциите в Иран и Венецуела, всъщност атакува постиженията на американските войници.

За да отбие атаката, Хегсет обяви свикването на извънредна пресконференция в Пентагона във вторник сутринта – събитие, което се случва за първи път от над 180 дни, през които той упорито избягваше въпросите на медиите.

Напрежението в Капитолия ескалира максимално, тъй като процедурата стартира само броени дни след като партията на Доналд Тръмп претърпя съкрушително и историческо поражение на междинните избори, губейки контрола над двете камари на Конгреса. Поради тази причина инициаторът Томас Маси призова президента да смени Хегсет веднага, докато републиканците все още контролират Сената, предупреждавайки, че това е „далеч по-нежна версия“ от разследванията и трибуналите, които демократите подготвят след официалното си встъпване във власт през януари.