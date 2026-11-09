Новини
Търси
Подкаст
Свят

Републиканец внесе искане за импийчмънт на Пийт Хегсет

Републиканец внесе искане за импийчмънт на Пийт Хегсет
АП/БТА

Ръководителят на Пентагона е директно обвинен в злоупотреба с власт и незаконно водене на война

Конгресмен от Републиканската партия официално даде ход на процедура по импийчмънт срещу министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, провокиран от продължаващия военен конфликт с Иран, предава Франс прес.

Законодателят от щата Кентъки Томас Маси представи детайлна резолюция от 34 страници, съдържаща списък от осем конкретни точки срещу Хегсет. В тях ръководителят на Пентагона е директно обвинен в злоупотреба с власт и незаконно водене на война без изричното и задължително одобрение на Конгреса, като се визират военните действия в Иран, продължили повече от 90 дни в нарушение на Конституцията.

Въпреки надвисналата сериозна заплаха от отстраняване, самият Пийт Хегсет демонстрира хладнокръвие и заяви пред репортери, че изобщо не се притеснява от процедурата. Министърът отсече, че с нетърпение очаква да защити предприетите от него и президента Доналд Тръмп стратегически ходове, допълвайки, че всеки, който оспорва операциите в Иран и Венецуела, всъщност атакува постиженията на американските войници.

За да отбие атаката, Хегсет обяви свикването на извънредна пресконференция в Пентагона във вторник сутринта – събитие, което се случва за първи път от над 180 дни, през които той упорито избягваше въпросите на медиите.

Напрежението в Капитолия ескалира максимално, тъй като процедурата стартира само броени дни след като партията на Доналд Тръмп претърпя съкрушително и историческо поражение на междинните избори, губейки контрола над двете камари на Конгреса. Поради тази причина инициаторът Томас Маси призова президента да смени Хегсет веднага, докато републиканците все още контролират Сената, предупреждавайки, че това е „далеч по-нежна версия“ от разследванията и трибуналите, които демократите подготвят след официалното си встъпване във власт през януари.

Още по темата

Белият дом: Марко Рубио и Пийт Хегсет не напускат администрацията въпреки загубата на изборите

Белият дом: Марко Рубио и Пийт Хегсет не напускат администрацията въпреки загубата на изборите

„Файненшъл Таймс“: Човек на Пийт Хегсет пробвал милионна инвестиция в Иран

„Файненшъл Таймс“: Човек на Пийт Хегсет пробвал милионна инвестиция в Иран

Няма промяна в политиката на САЩ спрямо Украйна, твърди Пийт Хегсет

Няма промяна в политиката на САЩ спрямо Украйна, твърди Пийт Хегсет

Пентагонът призова европейски държави да смекчат изказванията си за заплахата от Русия

Пентагонът призова европейски държави да смекчат изказванията си за заплахата от Русия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Кола се блъсна в бариера около Белия дом

Кола се блъсна в бариера около Белия дом

Най-важното от света на 09.11.26-та г.

Най-важното от света на 09.11.26-та г.

Техеран отвори АЕЦ „Бушехр“ за инспектори от МААЕ

Техеран отвори АЕЦ „Бушехр“ за инспектори от МААЕ

САЩ отчитат гъвкавост от Русия и Украйна преди преговорите в Абу Даби

САЩ отчитат гъвкавост от Русия и Украйна преди преговорите в Абу Даби

Папа Лъв XIV към Хавиер Милей: Пазете демокрацията и внимателно с думите

Папа Лъв XIV към Хавиер Милей: Пазете демокрацията и внимателно с думите

Водещи

ЕС е близо до споразумение за минимално данъчно облагане на тютюневите изделия

ЕС е близо до споразумение за минимално данъчно облагане на тютюневите изделия

  • Преди 33 минути
Най-важното от спорта на 09.11.2026г.

Най-важното от спорта на 09.11.2026г.

  • Преди 38 минути
“The Neighbourhood” идват за първи път в България: София посреща групата през юни

“The Neighbourhood” идват за първи път в България: София посреща групата през юни

Директорка на карнобатско училище е загиналата при катастрофата на АМ „Тракия“

Директорка на карнобатско училище е загиналата при катастрофата на АМ „Тракия“

  • Преди 49 минути
Кола се блъсна в бариера около Белия дом

Кола се блъсна в бариера около Белия дом

  • Преди 57 минути
Републиканец внесе искане за импийчмънт на Пийт Хегсет

Републиканец внесе искане за импийчмънт на Пийт Хегсет

  • Преди 57 минути
Силно представяне на Васил Антонов на Младежките олимпийски игри в Дакар

Силно представяне на Васил Антонов на Младежките олимпийски игри в Дакар

  • Преди 59 минути
Шофьор прегази куче пред очите на стопанина му в Тетевен

Шофьор прегази куче пред очите на стопанина му в Тетевен

  • Преди 1 час
Най-важното от света на 09.11.26-та г.

Най-важното от света на 09.11.26-та г.

  • Преди 1 час
Какво се случва с парите от ваучерите за храна, които не се използват в срок?

Какво се случва с парите от ваучерите за храна, които не се използват в срок?

  • Преди 1 час
Фенербахче с категорична позиция за Франческо Тоти

Фенербахче с категорична позиция за Франческо Тоти

  • Преди 1 час
Американски дипломат: Българската блокада на РСМ създава лош прецедент за региона

Американски дипломат: Българската блокада на РСМ създава лош прецедент за региона

  • Преди 1 час
„Боинг“ съкращава 5 % работните места в отдела за граждански самолети

„Боинг“ съкращава 5 % работните места в отдела за граждански самолети

  • Преди 2 часа
Цеца изнесе концерт пред 12 000 почитатели в София

Цеца изнесе концерт пред 12 000 почитатели в София

Технически проблем блокира за часове полет от Пловдив за Милано

Технически проблем блокира за часове полет от Пловдив за Милано

  • Преди 2 часа