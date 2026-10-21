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Няма промяна в политиката на САЩ спрямо Украйна, твърди Пийт Хегсет

Няма промяна в политиката на САЩ спрямо Украйна, твърди Пийт Хегсет
АП/БТА

Има много неща, които се говорят в пресата и не отговарят на истината относно Военното министерство, заяви ръководителят на Пентагона

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет отрече Вашингтон да е променил политиката си спрямо Украйна, като заяви, че Пентагонът не е разпореждал ограничения на услугите за сателитни комуникации и работи за осигуряване на адекватни запаси от ракети прехващачи "Пейтриът" за американските сили.

„Има много неща, които се говорят в пресата и не отговарят на истината относно Военното министерство“, каза Хегсет пред репортери в Уисконсин, в отговор на въпроси относно съобщенията, че Пентагонът забавя прехвърлянето на прехващачи "Пейтриът“ от съюзнически държави към Украйна.

„Не сме променили позицията си по никакъв начин спрямо украинците, но със сигурност по отношение на неща като прехващачите искаме да сме сигурни, че нашите момчета също разполагат с колкото се може повече“, посочи той.

Хегсет добави, че украинският президент Володимир Зеленски е запознат със ситуацията.

Запитан дали твърдението му, че американската политика спрямо Украйна остава непроменена, се отнася и за покритието, осигурявано от сателитната мрежа Starshield, Хегсет отговори, че Вашингтон не е оттеглил никаква подкрепа. „Не сме оттеглили нищо. Има условия за ползване, които в крайна сметка трябва да бъдат спазвани, и тук Starlink има възможността да взема тези решения“, каза той.

„Но нищо не се е променило от наша гледна точка. Не сме правили никакви директиви или нещо подобно“, добави той.

Изявлението му дойде на фона на информации, повдигащи въпроси относно управлението на военната помощ за Киев от страна на администрацията на Тръмп и наличността на услуги за сателитни комуникации, използвани от украинските сили.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също отрече в сряда Вашингтон да е играл каквато и да е роля в съобщенията за забавяне на сателитния интернет Starlink, използван от Украйна във войната ѝ с Русия.

„Starlink е частна компания. Те имат договор. Те имат договорни условия за това как може да се използва тази технология. Важният момент е, че не можем да разпореждаме на частна компания какви решения да взема или да не взема“, каза Рубио пред репортери в Мумбай, Индия, по време на тридневното си посещение в южноазиатската страна.

„Това, което мога да ви кажа с увереност, е, че нито президентът на САЩ, нито някой в нашата система някога е искал да бъдат правени промени в тази система, и това сме го казвали многократно“, заяви Рубио.

The Wall Street Journal съобщи, че Мъск е разпоредил забавяне на Starlink

Отричанията последваха репортаж на The Wall Street Journal във вторник, в който се твърди, че основателят на SpaceX Илън Мъск е разпоредил забавяне на военната версия на Starlink, използвана от украинските сили.

Позовавайки се на запознати с въпроса американски служители, вестникът съобщи, че Мъск е ограничил скоростта на сателитния интернет Starlink, използван от Украйна, което е направило някои от нейните бойни дронове практически неизползваеми.

Часове след появата на информациите за забавянето, Мъск написа в X, че „всички ограничения на скоростта или използването се определят от американската армия и в крайна сметка от президента на САЩ (POTUS)“.

Президентът Тръмп обаче заяви пред репортери в понеделник, че не знае кой е отговорен за съобщеното забавяне. „Но бих искал да разбера“, добави той.

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