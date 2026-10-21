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Четири жертви в Украйна след среднощните руски удари

Четири жертви в Украйна след среднощните руски удари
АП/БТА

Атаките са поразили енергийни съоръжения в Киевска, Волинска, Одеска и Николаевска област

При нощни руски удари срещу Украйна са загинали четирима души, съобщи министър-председателят Сергий Корецки, цитиран по Ройтерс.

Той отбеляза в Телеграм, че атаките са поразили енергийни съоръжения в Киевска, Волинска, Одеска и Николаевска област.

Както Таралеж информира по-рано, Министерството на отбраната на Русия обяви, че руски дронове са поразили кораб с военен товар за Украйна, плаващ към пристанището на Одеса, броени часове преди насрочената среща между американския пратеник Стив Уиткоф и руския президент Владимир Путин.

От московското ведомство добавиха, че са нанесени удари и по склад за дронове в град Полтава, електрическа подстанция за отбраната и промишлеността, както и по логистични центрове в столицата Киев.

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