Преподавател в Американския университет в САЩ: Интересът на българите тук към вота не е голям

Интересът на българите в САЩ към българските избори не е толкова висок. Това каза пред БНР Асен Асенов - доктор по икономика, преподавател в Американския университет във Вашингтон.

"От години следя каква е изборната активност, защото тя за мен е индикация за това колко са активни българите и връзката с България. За съжаление, моите наблюдения показват, че около 4% от българите гласуват", посочи той. Асенов уточни, че този процент е много по-голям в американските избори.

Междинните избори в САЩ стартираха с гласуване по пощата. Към момента около 6 млн. души са си изпратили гласовете или са гласували лично, подчерта Асенов в интервю за БНР.

25 години гласувам с машина, изтъкна той. "Никой не ми иска документ за самоличност. Това поставя някои съмнения. Но има си начини, по които да проверяват - името ми, което кажа, трябва да съществува в списъка, никой не може да отиде повторно да каже моето име. Има доверие и от двете страни - аз се доверявам на комисията, а те ми вярват на мен. Във всички щати - изборите в САЩ се организират по щатските закони", каза Асенов.

Тръмп имаше изкушението да направи нещо - да дръпне чергата в своя посока, да се изчистят изборните листи от хора, които нямат право да гласуват, коментира Асен Асенов. Той се съмнява обаче, че такива хора ще отидат да дадат вота си, защото могат да си създадат много големи проблеми.

По думите му изборните секции са от добре подготвени хора, с образование.

Асенов подчерта, че американската конституция дава много големи правомощия на американския президент, в това число да издава укази или изпълнителни заповеди. Тръмп не обича рамките на закона, изтъкна той.

"Очаква се промяна в изборите, в нагласите. 2/3 от сенаторите ще останат, само 1/3 се избира сега. И цялата долна камара също се избира сега".

Асенов изброи проблемите, които карат избирателите да не гласуват за Доналд Тръмп - издръжката на живот, войните, цената на горивото, митата.

"Това са част от нещата, които няма да насочат тези избиратели в посока на демократите. Те няма да отидат да гласуват. Очаква се по-ниска избирателна активност. Предварителните гласувания показват, че към момента около 2/3 от предварително подалите глас са за демократите. Не бива да се смята, че изборите са предизвестени, защото има много неизвестни".

Според него отстраняването на Европа от масата за преговорите не е знак за стабилност:

"Със сигурност е знак за връщане към времето на старите империи, които си поделят света и го управляват без много да има правила на водене на дипломация".

По думите му в МАГА движението имаше ерозия, но имаше и завладяване на партията от това движение, защото Тръмп налагаше техните лидери. Големият проблем на демократите е липсата на лидерство, каза Асенов.

Според него се наблюдава ерозия от страна на латино населението за Републиканската партия. Младите хора се отдръпнаха от Републиканската партия и от подкрепата за Тръмп, посочи още той и добави, че одобрението за неговата работа е около 30-35%.

"Повечето хора не одобряват това, което е направил", категоричен бе Асен Асенов.

Той не очаква ескалация на напрежението по улиците, ако Тръмп загуби изборите:

"Очаквам, ако демократите спечелят, че ще имаме президентство на куцата патица, т.е. президент, който е силно ограничен в неговите действия. Конгресът може да приеме веднага закон, който да ограничи или отмени изпълнителните заповеди или укази на президента".