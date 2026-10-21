Студенти разпънаха палатки пред парламента в Атина заради високите наеми

Студенти разпънаха палатки на площад "Синтагма" пред гръцкия парламент в центъра на Атина и обявиха, че възнамеряват да останат там в знак на протест срещу високите разходи за жилища. Акцията е втората подобна демонстрация на площада в рамките на няколко дни и се провежда в навечерието на планирано шествие на ученици срещу политиките в образованието.

Студентите посочват, че наемите са достигнали нива, които трудно могат да си позволят, на фона на общото поскъпване на живота и задълбочаващите се жилищни проблеми в Гърция и други европейски държави.

Междувременно за днес е планирано шествие на ученици от средните училища през центъра на Атина до парламента. Те настояват за по-добро държавно образование и условия за обучение. Към недоволството се присъединяват и учителските синдикати, които обявиха стачни действия в подкрепа на исканията.

Сред основните искания на учениците са увеличаване на държавното финансиране за образованието, намаляване на броя на децата в класните стаи и назначаване на повече учители и помощен персонал. Те настояват също за по-ниски цени на храните и напитките в училищните столове, както и за по-добра поддръжка и ремонт на училищните сгради.

Данните на европейската статистическа служба Евростат показват мащаба на жилищния проблем в страната. През 2024 г. гръцките домакинства са отделяли средно 36% от разполагаемите си доходи за жилищни разходи. Това е най-високият дял в Европейския съюз, където средната стойност е била 19%.

Високите наеми засягат особено силно студентите, които учат извън родните си места и трябва сами да покриват разходите си за квартира, храна, транспорт и учебни материали.

Според информация на гръцката обществена телевизия ERT студентските организации настояват за ограничаване на прекомерно високите наеми, увеличаване на държавните помощи за настаняване и изграждане на повече държавни студентски общежития. Те искат също по-добро финансиране на публичните университети и по-достъпно образование.

За 21 октомври е обявена 24-часова стачка на синдиката на учителите в началните училища DOE, подкрепена от организацията на преподавателите в държавните средни училища OLME.

Учителите настояват за увеличение на заплатите, запълване на свободните места за преподаватели и помощен персонал, по-безопасни училищни сгради и укрепване на безплатното държавно образование.

Протестни демонстрации са планирани не само в Атина, но и в други големи гръцки градове, включително Солун и Патра.