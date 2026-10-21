Додик обвини международната общност в опит за разпадане на Република Сръбска

Република Сръбска навлиза в период на още по-силна и решителна защита на своите постижения и капацитети, които получи в Дейтънското мирно споразумение, заяви днес президентът на СНСД Милорад Додик. Той подчерта, че Сръбска не се застъпва за политика на разделение, а за зачитане на Дейтънското споразумение, както е написано, предаде Танюг.

"Всички различни форми на насилие, на които сме свидетели повече от 20 години чрез различни срамни високопоставени представители, трябва да бъдат преразгледани. Решенията, които не са преминали през Парламентарното събрание на Босна и Херцеговина, трябва да бъдат премахнати. Само по този начин Босна и Херцеговина може да събере ново време за съществуване", каза Додик пред репортери в Баня Лука.

Той заяви, че босненската анексия на Босна и Херцеговина не води до нищо, а само до разпад. "В Република Сръбска няма сепаратистко движение, нито пък терористично движение, но то съществува другаде в БиХ. Нито един сърбин не е регистриран като терорист, но знаем, че има много босненци, дошли от "Ислямска държава", каза Додик.

Додик отбеляза, че бошняците само използват медийното представяне, че в Сръбска има сепаратистка политика. "Следователно няма разделение", повтори Додик, посочвайки, че БиХ винаги е била нежелана, че Република Сръбска е пожертвала голямата си цел да бъде независима държава в Дейтън и че е приела Дейтънското споразумение. "Ние обаче не приемаме оскверняването на Дейтънското споразумение. Искаме да приложим Дейтънското споразумение такова, каквото е написано, а не както го тълкуват мюсюлманите", заяви той.

Додик посочи, че международната общност от години работи за разпадането на Република Сръбска и че днес ЕС трябва да предложи видимост на Сръбска по европейския път, за да бъде приет този път. "Този европейски път, който те настояват досега, може да бъде активиран някъде в офисите на Брюксел. За нас това е антисръбски път и ние не искаме този път, но искаме пътя на пълното утвърждаване на Република Сръбска като неразделна част от Босна и Херцеговина, в която имаме своите права и задължения", каза Додик.

Той добави, че Сърбия е обвързана от волята на народа, който е избрал ясни политики на мир и стабилност. "Република Сръбска е свещена, а ангажиментът за мира и сигурността на Сръбска е най-големият принос за нейното съществуване. Фактът, че не могат да издържат на полемики с нас на политическо ниво, е въпрос на нещо друго. Те са разглезени от международната общност, нямат свои собствени възгледи, карат се и единственото, което ги обединява, е омразата към сърбите. Нямам нищо против тази омраза, но не искам да мразя никого, уважавам босненския народ", каза Додик, съобщава Срна.

Да оскверниш знамето на Република Сръбска с надпис "геноцид", който обижда цял народ, не е смелост, а страхлив опит за пренаписване на историята и насилие срещу истината, посочи днес президентът на СНСД Милорад Додик. "Поставянето на чудовищни етикети на цял народ начело на Република Сръбска не е просто реч на омразата, а проектирано намерение да се оправдае първоначалното преследване и етническо прочистване на сараевските сърби", каза Додик за Срна.

Додик заяви, че всеки подобен акт на омаловажаване, сплашване или обида на сръбската идентичност, нейните ценности и свобода е пряко продължение на преследването, което сърбите са търпели през вековете, включително и в последната Отбранително-отечествена война. "Нашето знаме, нашите символи и нашата Република Сръбска не са възникнали от геноцид, а в мир, по волята на народа да оцелее, защото там, където е живял, вече не е бил свободен или приет", каза Додик.

Той заяви, че вандалите, които са написали обидни графити върху стенописа на сръбския трикольор в Източно Нови Сараево, трябва да знаят, че техните заплахи и срамни послания няма да разтърсят сръбския народ, нито ще заличат съществуването му, както не го разтърсиха през 90-те години на миналия век. "Знаем кои сме, какво сме и откъде сме прогонени. Знаем какво защитаваме днес в Източно Сараево и в цялата Република Сръбска, а техните провокации само доказват колко необходима и неизбежна е нашата постоянство, особено в град, който се издигна от пепелта", каза Додик.

Додик напомни, че Източно Сараево не е създадено на основата на злоба, а на нуждата на сръбския народ да оцелее и да оцелее там, където е, сам по себе си. "Изгониха ни от домовете ни, но не успяха да ни изгонят нашата идентичност, нашата вяра и правото ни на съществуване. Не желаем зло на никого, нито искаме да обидим някого, но няма да позволим и да ни стъпчат. Източно Сараево е свидетел на нашата жертва и символ на нашата борба за живот", каза Додик.