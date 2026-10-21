Новини
Търси
Подкаст
Общество

5 престъпления са разкрити при спецакция в Полски Тръмбеш

5 престъпления са разкрити при спецакция в Полски Тръмбеш
БТА

Акцията е била за противодействие на престъпления, свързани с изборното законодателство и конвенционалната престъпност

При специализирана полицейска акция на територията на община Полски Тръмбеш са разкрити пет престъпления, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Полицейската операция е била за противодействие на престъпления, свързани с изборното законодателство и конвенционалната престъпност на територията на Районното полицейско управление в Полски Тръмбеш.

От дирекцията допълват, че в хода на акцията са проверени 75 души, 84 автомобила, пет адреса, три търговски обекта и две заложни къщи. Съставени са шест акта, от тях пет по Закона за гражданската регистрация и един по Кодекса за застраховането. Наложени са 18 глоби по фиш и са връчени пет електронни фиша.

 

Още по темата

Трима задържани при полицейска акция в Силистренско

Трима задържани при полицейска акция в Силистренско

Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов е задържан при акция на ГДБОП

Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов е задържан при акция на ГДБОП

Мащабна полицейска акция в Хасковско, има задържани

Мащабна полицейска акция в Хасковско, има задържани

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

АПИ: Изискали сме ремонтът на тунела „Топли дол“ да се извърши на две смени

АПИ: Изискали сме ремонтът на тунела „Топли дол“ да се извърши на две смени

Проф. Ангелов: Трябва да създадем законодателство, което насърчава оставането на генерични лекарства на пазара ни

Проф. Ангелов: Трябва да създадем законодателство, което насърчава оставането на генерични лекарства на пазара ни

Много добри са условията за туризъм в планините

Много добри са условията за туризъм в планините

Преподавател в Американския университет в САЩ: Интересът на българите тук към вота не е голям

Преподавател в Американския университет в САЩ: Интересът на българите тук към вота не е голям

Разследващи от партньорски служби ще огледат кораба „Челси 3“

Разследващи от партньорски служби ще огледат кораба „Челси 3“

Водещи

АПИ: Изискали сме ремонтът на тунела „Топли дол“ да се извърши на две смени

АПИ: Изискали сме ремонтът на тунела „Топли дол“ да се извърши на две смени

  • Преди 14 минути
Новите правила за гласуване в чужбина може да доведат до дълги опашки пред секциите

Новите правила за гласуване в чужбина може да доведат до дълги опашки пред секциите

  • Преди 15 минути
Турските митници предотвратиха контрабандата на над 7 000 исторически артефакта

Турските митници предотвратиха контрабандата на над 7 000 исторически артефакта

  • Преди 16 минути
Проф. Ангелов: Трябва да създадем законодателство, което насърчава оставането на генерични лекарства на пазара ни

Проф. Ангелов: Трябва да създадем законодателство, което насърчава оставането на генерични лекарства на пазара ни

Делян Пеевски: Защо Илияна Йотова не дойде в НС да обясни помилванията

Делян Пеевски: Защо Илияна Йотова не дойде в НС да обясни помилванията

Студенти и преподаватели в Албания отхвърлиха диалога с премиера Еди Рама и поискаха оставка

Студенти и преподаватели в Албания отхвърлиха диалога с премиера Еди Рама и поискаха оставка

  • Преди 30 минути
Четири жертви в Украйна след среднощните руски удари

Четири жертви в Украйна след среднощните руски удари

  • Преди 30 минути
Много добри са условията за туризъм в планините

Много добри са условията за туризъм в планините

  • Преди 35 минути
Северна Корея разпореди на войските си "бързи и решителни действия" при заплаха

Северна Корея разпореди на войските си "бързи и решителни действия" при заплаха

  • Преди 44 минути
Четири дни преди изборите в Сърбия Вучич предупреждава за Трета световна война

Четири дни преди изборите в Сърбия Вучич предупреждава за Трета световна война

  • Преди 52 минути
Румен Радев: Пеевски и Борисов се връщат към арогантната реч, не могат да влизат в кръвосмесителни сглобки

Румен Радев: Пеевски и Борисов се връщат към арогантната реч, не могат да влизат в кръвосмесителни сглобки

Преподавател в Американския университет в САЩ: Интересът на българите тук към вота не е голям

Преподавател в Американския университет в САЩ: Интересът на българите тук към вота не е голям

Френски изтребител се разби по време на тренировъчен полет

Френски изтребител се разби по време на тренировъчен полет

  • Преди 1 час
При втория опит за регистрация в пленарната зала също нямаше кворум - извънредното заседание не се проведе

При втория опит за регистрация в пленарната зала също нямаше кворум - извънредното заседание не се проведе

Министърът на транспорта: Не съм говорил за останки от дронове

Министърът на транспорта: Не съм говорил за останки от дронове