5 престъпления са разкрити при спецакция в Полски Тръмбеш

При специализирана полицейска акция на територията на община Полски Тръмбеш са разкрити пет престъпления, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Полицейската операция е била за противодействие на престъпления, свързани с изборното законодателство и конвенционалната престъпност на територията на Районното полицейско управление в Полски Тръмбеш.

От дирекцията допълват, че в хода на акцията са проверени 75 души, 84 автомобила, пет адреса, три търговски обекта и две заложни къщи. Съставени са шест акта, от тях пет по Закона за гражданската регистрация и един по Кодекса за застраховането. Наложени са 18 глоби по фиш и са връчени пет електронни фиша.