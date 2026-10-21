При втория опит за регистрация в пленарната зала също нямаше кворум - извънредното заседание не се проведе

И при втория опит за регистрация в пленарната зала нямаше кворум. Електронното табло отчете 109 депутати, предава БТА.

От "Прогресивна България" имаше 21 народни представители, ГЕРБ-СДС - 34, ДПС - 18, "Демократична България" - 19, "Продължаваме промяната" - 15, "Възраждане" - двама.

В залата няма кворум, поради което не може да се проведе заседание, каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

При първата регистрация на днешното извънредно заседание на парламента в залата нямаше кворум. Регистрираха се 107 депутати - 22-ма от „Прогресивна България", 33-ма от ГЕРБ-СДС, 17 от ДПС, 19 от „Демократична България", 15 от „Продължаваме промяната" и един от „Възраждане".

Темата на заседанието беше свързана с казуса с помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. То бе свикано по искане на Асен Василев от парламентарната група на „Продължаваме промяната“ и група народни представители.