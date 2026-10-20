Парламентът се събира извънредно заради помилването на "Петричкия Ескобар"

Народното събрание ще проведе извънредно заседание в сряда, 21 октомври, заради случая с помилването на Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар". Това става ясно от информация, публикувана на официалния сайт на парламента.

Заседанието е свикано по искане на Асен Василев от парламентарната група на „Продължаваме промяната“ и група народни представители.

В дневния ред е включена само една точка – изслушване на представители на институции във връзка с обстоятелствата около помилването на Атанасов с президентски указ от 5 декември 2022 г.

Викат представители на затворите, ДАНС и МВР

Предвижда се депутатите да изслушат главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Ивайло Йорданов, настоящия началник на Софийския затвор Светослав Пенов и Васил Кордев, който е ръководил затвора през ноември и декември 2022 г.

Сред поканените са още началникът на сектор „Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода“ към ГДИН и лекарят, изготвил или подписал медицинското заключение, използвано при помилването.

Предлага се пред депутатите да се явят също председателят на ДАНС, представители на Комисията по помилването към президентската институция, главният секретар на МВР, директорът на ГДБОП и директорът на болницата към Софийския затвор.

Ще проверяват медицинските документи и сигнали за натиск

Основен акцент на изслушването ще бъдат медицинските заключения, въз основа на които е взето решението за помилването на Огнян Атанасов.

Народните представители ще търсят информация за начина, по който са изготвени, проверени и предоставени документите, както и за сведенията относно поведението на лишения от свобода.

Предмет на обсъждане ще бъде и инцидент, посочен с дата 16 ноември 2022 г.

Депутатите ще поставят въпроси за евентуален натиск и заплахи срещу лекари и техни близки, комуникацията с президентската институция и възможни връзки на Атанасов със служители на ДАНС и МВР.

Предишното извънредно заседание се провали

На 13 октомври парламентът не успя да проведе насроченото извънредно заседание по същия казус заради липса на кворум.

Тогава представители на опозицията обвиниха управляващите, че избягват обсъждането на случая и осигуряват политически „чадър“ над президента Илияна Йотова.

От „Прогресивна България“ заявиха, че са запознати с медицинската експертиза, според която Атанасов страда от тежки заболявания.

Миналата седмица председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков съобщи, че са събрани подписи за повторно свикване на депутатите.

По думите му искането е получило подкрепа от „Демократична България“ и ГЕРБ-СДС, докато представителите на „Възраждане“ не са го подписали.