Асен Василев: ПП има подкрепа за извънредно заседание на парламента заради случая с "Петричкия Ескобар"

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев обяви, че формацията е получила уверения от други политически сили за подкрепа на искането за извънредно заседание на Народното събрание на 13 октомври.

Основният въпрос, който ПП поставя, е каква информация за Огнян Атанасов е била налична в документите, преди тогавашният вицепрезидент Илияна Йотова да го помилва. По думите на Василев на заседанието трябва да бъдат изслушани директорът на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", началникът на Софийския затвор и ръководителят на болницата към затвора.

Повод за искането е видеозапис от затворническата болница, за който се твърди, че е заснет на 16 ноември 2022 г. - 19 дни преди издаването на указа за помилването на Атанасов. На кадрите се вижда физически конфликт с участието на мъж, за когото в публикации се твърди, че е Огнян Атанасов. Информацията за видеото е публикувана от Mediapool, като медията посочва, че е получила записа от свои източници.

Атанасов е помилван на 5 декември 2022 г. от тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова. От президентската институция по-рано посочиха, че решението е било предшествано от проверка на специализираната комисия към президентската институция и медицинска експертиза за здравословното му състояние.

Василев постави въпроса дали инцидентът в болницата е бил отразен в документите, предоставени във връзка с процедурата по помилването, и дали информацията е достигнала до институцията на вицепрезидента.

"Какво е знаела госпожа Йотова? Какво е стигнало до нея? Каква е била характеристиката на затворника, която тя е получила?", запита Василев.

ПП настоява чрез изслушването на ръководителите на затворническата система да бъде изяснено какви данни са били налични за Атанасов и дали информацията за инцидента е била включена в материалите по случая.

Случаят привлече ново внимание след публикуването на видеозаписа, който според Mediapool показва физически конфликт в коридора на затворническата болница. На кадрите се виждат двама мъже, а след началото на сбиването пристигат служители на съдебната охрана. Самоличността на участниците не може да бъде установена независимо само от видеото, като твърдението, че единият от тях е Атанасов, е на медията, публикувала записа.

Василев отправи и нови критики към Илияна Йотова и повтори призива си тя да се оттегли от президентската надпревара.