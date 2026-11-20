Народното събрание избра 11-те членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. Депутатите определиха шестима представители в Съдийската колегия и петима в Прокурорската колегия, като изборът се проведе с изискваното квалифицирано мнозинство.

За шестте места в Съдийската колегия бяха избрани Емил Дечев, Иван Ранчев, Калин Баталски, Петьо Славов, Таня Радуловска и Цветко Лазаров.

В Прокурорската колегия влизат Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Екатерина Гетова, Иван Калибацев и Красимир Комсалов.

Общо 21 кандидати участваха в процедурата за попълване на парламентарната квота на кадровия орган на съдебната власт. За шестте места в Съдийската колегия се състезаваха 13 кандидати, а за петте позиции в Прокурорската колегия – осем.

България приключва Плана за възстановяване и устойчивост и ще получи близо 99% от парите по ПВУ. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов на брифинг в Министерския съвет.

ЕК одобри над 1,7 млрд. евро, които България получава след успешното изпълнение на 50 реформи и инвестиции по петото плащане, каза той и допълни, че е имало риск от загуба на средства, когато са дойшли на власт.

Трима непълнолетни на 14, 15 и 16 години ще бъдат обвинени за блудствени действия спрямо момиче, ненавършило 16-годишна възраст. Това съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов във връзка със случая на сексуално посегателство в столицата.

"Образувахме дело за блудствени действия срещу лице, ненавършило 16-годишна възраст. В рамките на разследването са събрани достатъчно по обем и качество доказателства. Ще бъдат повдигнати обвинения срещу трима", заяви Коджаниколов.

По данни на прокуратурата престъплението е извършено в апартамент, в който над 10 момчета и момичета са празнували Хелоуин. Според разследващите пострадалото момиче е било в безпомощно състояние.

Полицаите планират да организират протест, а причината е решението да се замразят заплатите им и да не получат обещаното увеличение.

„Този път не е толкова за пари, колкото за честта ни. Планираме да организираме протеста следващия уикенд“, каза пред Телеграф председателят на УС на най-големия полицейски синдикат СФСМВР Илия Кузманов.

Софийската градска прокуратура е прекратила частично разследването за длъжностно присвояване срещу бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев и бизнесмена Румен Гайтански, известен с прякора Вълка. Решението е свързано с кредит за 148,5 млн. лева, отпуснат от държавната банка през 2019 г., съобщава "Капитал", позовавайки се на прокурорско постановление от 10 ноември 2026 г.

Според изданието прокурорите Албена Рачева и Марина Ненкова са приели, че събраните доказателства не установяват необходимите признаци на престъплението длъжностно присвояване в особено големи размери.