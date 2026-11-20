Руският президент Владимир Путин е изразил желание войната в Украйна да приключи по дипломатически път. Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред журналисти в Белия дом, цитиран от АФП.

"По време на двустранната ни среща Путин ясно изрази желанието си войната между Русия и Украйна да приключи по дипломатически път", заяви Тръмп.

Изказването му идва на фона на нови руски удари срещу Киев и продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на конфликта.

На 19 ноември Тръмп, Путин и китайският президент Си Дзинпин проведоха тристранна среща в китайския град Шънджън. Сред основните обсъждани въпроси бяха войната в Украйна, ядреното разоръжаване и международната сигурност.

Американският президент коментира и възможностите за намаляване на ядрените арсенали на трите държави. Той призна, че не е сигурен дали пълното ядрено разоръжаване изобщо е постижимо, като определи подобна стъпка като изключително трудна.

Въпреки оптимизма на Тръмп европейските съюзници остават предпазливи относно готовността на Москва за мир. Самият Путин заяви след срещата в Китай, че Русия се е отказала от обсъждано примирие след украинските удари по Кримския мост.

По време на изявлението си в Белия дом Тръмп отправи критики и към Международния наказателен съд, който определи като "извън контрол".

Американският президент предупреди още, че може да наложи сериозни санкции на американски компании, които изграждат центрове за данни извън САЩ. Според него подобни инвестиции създават риск Китай да засили влиянието си върху технологичната инфраструктура.