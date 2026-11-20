БФС уволни директор след резила в Лигата на нациите

Катастрофалното представяне на България в Лига на нациите взе първа жертва в БФС. Техническият директор Кирил Котев е освободен от поста си, съобщиха от централата с две изречения. Котев бе назначен през април 2024 като част от екипа на новоизбрания президент Георги Иванов - Гонзо. Спокойно може да кажем, че Котев стана изкупителна жертва за резила на националния отбор в Лигата на нациите.

Легенда на българския футбол спешно се нуждае от кръвопреливане

Легендата на българския футбол Николай Арабов е прехвърлен спешно от сливенска в бургаска болница. Навършилият наскоро 73 години ветеран има сериозен здравословен проблем, свързан с аортата. Арабов се нуждае от преливане на кръв и в тази връзка всички водещи фактори в Сливен апелират за помощ. С 42 мача за националния отбор, участник и твърд титуляр на световното първенство през 1986 година в Мексико.

Европа подготвя визова забрана за руските спортисти

Европейският съюз подготвя нови ограничения за руските спортисти, които могат да бъдат включени в следващия пакет от санкции срещу Русия. Брюксел обмисля въвеждането на визова забрана, която да попречи на представители на страната да влизат на територията на държавите членки и да участват в международни състезания на Стария континент. Идеята е част от по-широкия опит на Европа да ограничи завръщането на руските спортисти в международния спорт под национален флаг.

Новият главен скаут на Левски напусна Гьозтепе

Италианецът Алесио дел Сарто официално е напуснал работата си в турския Гьозтепе, където треньор е Станимир Стоилов. Това показва справка в специализирания сайт Transfermarkt. В бизнесплатформата LinkdIn Дел Сарто направи публично изявление, с което съобщава раздялата си клуба от Измир и организацията „Спорт Републик“.

Припомняме, че ТАРАЛЕЖ писа още миналата седмица за назначението на Дел Сарто за главен скаут в Левски. Той ще работи в тясно сътрудничество с новия спортен директор Енрико Пареше.

Испания - Франция е гвоздеят на четвъртфиналите в Лига на нациите

Световният шампион Испания ще срещне тима на Франция в най-интересния сблъсък от четвъртфиналната фаза в Лигата на нациите. Това отреди тегленият в Нион жребий. Двукратният шампион в надпреварата и настоящ носител на трофея Португалия ще има за съперник в четвъртфиналите Нидерландия. Победителите в тези две двойки ще оформят първия полуфинал в турнира.

Forbes: Реал Мадрид е финансовият крал на Европа



Реал Мадрид продължава да бъде финансовият крал на европейския футбол, а Барселона е единственият друг клуб, преминал границата от 1 милиард долара годишни приходи. Това показват данните на американското издание Forbes за 2026 година, според които испанските грандове оглавяват класацията по оборот сред футболните клубове.

През сезон 2024/25 Реал Мадрид е генерирал приходи в размер на 1,265 милиарда долара. Това е увеличение с около 12% спрямо предходния отчетен период и нов рекорд за футболен клуб.