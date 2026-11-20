Шефът на най-големия полицейски синдикат: Полицаите излизат на протест заради замразяването на заплатите им
Този път не е толкова за пари, колкото за честта ни, каза Илия Кузманов
Полицаите планират да организират протест, а причината е решението да се замразят заплатите им и да не получат обещаното увеличение.
„Този път не е толкова за пари, колкото за честта ни. Планираме да организираме протеста следващия уикенд“, каза пред Телеграф председателят на УС на най-големия полицейски синдикат СФСМВР Илия Кузманов.
Той коментира също така случая с граничния полицай Емил Георгиев, който пиян прегази и уби 18-годишната Милена.
„Той е срам за всички нас и за системата. Заслужава най-тежката присъда“, каза Кузманов.
Попитан дали полицаите мислят, че са над закона и си позволяват като Георгиев да карат пияни и дрогирани, шефът на СФСМВР каза следното: „Не, ние не сме над закона. Напротив. Ние сме хората, които трябва да показват, че законът е над всичко“.
За него да седне някой да кара пил е умишлено престъпление, което трябва да се казва с максимална присъда.
Незаетите длъжности в МВР в момента са 4602 и са предимно в полицията, пожарната и Граничната полиция. Часовете извънреден труд са над 1,4 милиона за първите четири месеца на годината, което коства на бюджета 17,7 млн. евро.