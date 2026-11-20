Полицаите планират да организират протест, а причината е решението да се замразят заплатите им и да не получат обещаното увеличение.

„Този път не е толкова за пари, колкото за честта ни. Планираме да организираме протеста следващия уикенд“, каза пред Телеграф председателят на УС на най-големия полицейски синдикат СФСМВР Илия Кузманов.

Той коментира също така случая с граничния полицай Емил Георгиев, който пиян прегази и уби 18-годишната Милена. „Той е срам за всички нас и за системата. Заслужава най-тежката присъда“, каза Кузманов.

Попитан дали полицаите мислят, че са над закона и си позволяват като Георгиев да карат пияни и дрогирани, шефът на СФСМВР каза следното: „Не, ние не сме над закона. Напротив. Ние сме хората, които трябва да показват, че законът е над всичко“.

За него да седне някой да кара пил е умишлено престъпление, което трябва да се казва с максимална присъда.