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Съмнения за упояване на деца с цел просия: Полицията издирва жена в Бургас

Съмнения за упояване на деца с цел просия: Полицията издирва жена в Бургас
БТА

По сигнали на очевидци децата били в състояние на неестествен сън

Десетки сигнали и видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, станаха повод полицията в Бургас да започне издирване на жена по подозрения, че системно използва упоени малки деца за просия. Случаят предизвика силно недоволство сред родители в града, предава НОВА.

Жената многократно е била забелязвана в района на детски ясли, градини и училища в бургаския комплекс „Възраждане“. Очевидци твърдят, че се появявала с две различни деца, които в повечето случаи били в състояние на дълбок и неестествен сън. По думите им едното е светлокосо момиченце на около година и половина, а другото - момче на възраст 4-5 години.

Непознатата използвала един и същ подход при срещите си с хора - спирала предимно майки с деца или бременни жени, разплаквала се и обяснявала, че са ѝ необходими пари за билет до София, за да се прибере при майка си. Външният ѝ вид бил спретнат и поддържан, а изказът - изключително интелигентен, което първоначално предразполагало хората да ѝ се доверят.

Най-сериозно безпокойство у очевидците будело поведението на децата, които не проявявали никаква реакция. Жена, срещнала непознатата в градинката до Операта, разказва, че гледката я шокирала.

„Детето беше буквално проснато върху лявото ѝ рамо - абсолютно неподвижно, без да помръдне. Аз самата имам три деца и много добре знам поведението им, докато спят. Според мен детето беше под въздействието на някакви опиати”, разказа тя в ефира на НОВА.

Друга очевидка също изразила притеснение, след като опитала да погали момиченцето, но то не реагирало на допира ѝ. По разкази на свидетели хората давали на жената различни суми - от 2-3 до 20 евро. Впоследствие тя отново била забелязвана на същите места, като повтаряла същата история.

Адвокат Ошавков посочи два възможни тежки състава от Наказателния кодекс, по които случаят може да бъде квалифициран. Единият се отнася до системното използване на лице под надзор за просия, като предвиденото наказание е до 2 години лишаване от свобода. По-тежката хипотеза е свързана с трафик на дете с цел просия.

„Ако се докаже трафик на непълнолетно лице с цел използване за просия, предвиденото наказание е от 3 до 10 години затвор и глоба от 5000 до 10 000 евро. Упояването на детето пък е изключително сериозно утежняващо вината обстоятелство”, отбелязва адвокат Ошавков.

Служителите на ОДМВР - Бургас предприемат действия за установяване на самоличността на жената и децата, както и за изясняване на евентуалната родствена връзка между тях. От полицията призовават гражданите, които забележат непознатата, да не ѝ дават пари, а незабавно да подадат сигнал на телефон 112.

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