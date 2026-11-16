Мъгливо утро на "Предел": Шофирайте с повишено внимание

Мъгла е обхванала района на прохода "Предел" тази сутрин, 16 ноември, създавайки условия за намалена видимост по пътя. Шофьорите, преминаващи през планинския участък, трябва да се движат с повишено внимание и съобразена с условията скорост.

Снимки на БТА показват мъгливата обстановка в района на прохода, който свързва Разлог и Симитли.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) днес в страната ще преобладава облачно време, а в равнинните райони на места ще има мъгли.

В западната половина на България се очакват временни превалявания от дъжд, които ще бъдат с прекъсвания.

Над планините също ще бъде предимно облачно, като най-високите части ще бъдат обхванати от облаци. В планинските масиви на Западна България се прогнозират валежи от дъжд, които на височина над 1800 метра ще преминават в сняг.

Темата за намалената видимост по пътищата остава особено актуална след тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" на 10 ноември. ТАРАЛЕЖ припомня, че при трагедията загинаха 13 души, а разследването обхваща 81 отделни сблъсъка. Инцидентите станаха в условията на гъста мъгла, като разследващите продължават да изясняват обстоятелствата около произшествията.

При преминаване през мъгливи участъци водачите трябва да спазват по-голяма дистанция, да намалят скоростта и да използват подходящите светлини.

Към момента в предоставената информация няма данни за въведени ограничения на движението през прохода "Предел".