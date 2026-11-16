Ефремова: Повече пари за семействата с деца, по-високи пенсии и помощи за хората с увреждания през 2027 г.

Над 300 млн. евро допълнителни средства за семейни помощи и данъчни облекчения, увеличение на майчинството, по-високи пенсии и обезщетения за безработица. Това са част от социалните мерки, заложени в проекта на Бюджет 2027, които представи социалният министър Наталия Ефремова.

Подкрепата за децата и семействата е сред основните приоритети на социалната политика за следващата година. Предвижда се увеличение на средствата за всички семейни помощи и данъчни облекчения, включително повишаване на основата за ползването им и въвеждане на ново облекчение.

„Предвиждаме възможността в семействата да остават повече средства за отглеждане на техните деца“.

Ще бъдат увеличени еднократните и месечните помощи при раждане и отглеждане на дете, както и майчинството през втората година.

Предвижда се увеличение на пенсиите от 1 юли 2027 г. чрез индексация по т.нар. швейцарско правило.

Минималната пенсия ще достигне 374 евро, а максималният размер на пенсиите ще бъде увеличен до 1875 евро. Бюджетът на държавното обществено осигуряване ще надхвърли 16,5 млрд. евро, като номиналното увеличение е над 1,24 млрд. евро. Увеличават се и минималният и максималният осигурителен доход – съответно до 660 и 2400 евро. Според представените разчети това ще създаде условия за по-високи обезщетения при безработица, майчинство и временна неработоспособност, както и за по-високи пенсии в дългосрочен план. Минималното дневно обезщетение за безработица ще нарасне от 9 на 13 евро, а максималното – от 54 на 60 евро.

В Бюджет 2027 е заложено и увеличение на минималната работна заплата. Според Ефремова основната цел е повишаването на качеството на живот и доходите да бъде постигнато чрез достойно заплащане и по-добра квалификация на хората в трудоспособна възраст.

За целта ще бъдат предоставени различни безплатни форми на обучение за придобиване на нови знания и умения. Специален акцент ще бъде поставен върху подготовката за работа с изкуствен интелект.

„Това е дългосрочна политика, която ще бъде ускорена през 2027 година“.

Предвижда се и по-активен социален диалог при определянето на минималните възнаграждения. По-високи минимални заплати по отделни браншове ще могат да бъдат договаряни между работодателите и синдикатите чрез колективното трудово договаряне.

Отделен акцент в социалната политика е подкрепата за хората с увреждания. Ефремова увери, че нито един човек с увреждане няма да бъде лишен от необходимата му подкрепа. Тя включва месечни помощи, социална пенсия за инвалидност, добавка за чужда помощ, както и целеви средства за приспособяване на жилища, закупуване на лично моторно превозно средство, балнеолечение и рехабилитация.

Осигурени са и средства за възнагражденията на личните асистенти и за социалните услуги, от които се възползват десетки хиляди деца и пълнолетни хора с увреждания в страната.

Едно от конкретните увеличения е за семействата, които отглеждат деца с най-висока степен на увреждане – над 90%, с чужда помощ. Месечната помощ за тях ще се увеличи със 100 евро – от 603 на 704 евро. Така годишното увеличение ще надхвърли 1200 евро, а общият размер на тази помощ за една година ще достигне приблизително 8500 евро.

С тези мерки правителството залага на по-голяма финансова подкрепа за семействата с деца, пенсионерите и хората с увреждания в рамките на социалната политика за 2027 г.