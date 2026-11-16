Мира Андреева спечели Финалите на УТА без загубен сет още при дебюта си

Мира Андреева спечели титлата на Финалите на УТА в Индиън Уелс, след като победи Елина Свитолина със 7:5, 6:3 за час и 49 минути. Рускинята завърши дебютното си участие в заключителния турнир на сезона с пет победи и без загубен сет.

Това беше вторият двубой между двете в рамките на турнира. В груповата фаза Андреева даде на украинката само четири гейма, докато във финала Свитолина на два пъти навакса изоставане с пробив в първия сет. Третият пробив на рускинята в тази част се оказа решаващ. Андреева поведе с 6:5 и затвори сета на свой сервис.

В началото на втория сет двете си размениха по един пробив, преди Андреева отново да спечели подаването на съперничката си за 3:1. Тя запази аванса си и завърши мача с 19 печеливши удара срещу 10 за Свитолина. Украинката, която спечели турнира през 2018 г., загуби втория си финал в надпреварата.

От 2003 г. насам само Серина Уилямс през 2012 г. и Ига Швьонтек през 2023 г. са печелили Финалите на УТА с пет победи и без загубен сет. Андреева е първата, която го прави още при дебюта си.