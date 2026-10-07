Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Ига Швьонтек се развихри в Пекин, Коко Гоф отпадна

Ига Швьонтек се развихри в Пекин, Коко Гоф отпадна
АП/БТА

Бившата номер 1 загуби само четири гейма срещу Ива Йович и се класира за четвъртфиналите

Ига Швьонтек се класира убедително за четвъртфиналите на турнира от сериите WTA 1000 в Пекин с награден фонд 9,4 милиона долара.

Поставената под номер 8 полякиня победи десетата в схемата Ива Йович от САЩ с 6:1, 6:3 за 96 минути. Швьонтек спечели първите пет и последните четири гейма в двубоя.

Шампионката в Пекин от 2023 година демонстрира агресивна игра и се възползва от повечето си възможности.

„Днес използвах по-добре шансовете си и бях активна на корта. По-често сменях ритъма и играх с повече интензитет, вместо просто да се опитвам да бъда стабилна. Мисля, че се представям все по-добре и с всяка победа трупам допълнително самочувствие“, коментира Швьонтек.

Полякинята обаче подчерта, че силният резултат не гарантира успех в следващата среща.

„Тенисът е труден спорт. Всеки ден трябва да бъдеш на максимума, защото днешната победа не ти гарантира нищо утре“, добави тя.

За място на полуфиналите Швьонтек ще играе срещу Елизе Мертенс. Белгийката отстрани шампионката от 2024 година Коко Гоф с 6:3, 6:3 за 80 минути.

Поставената под номер 13 Мертенс достигна до четвъртфиналите в Пекин за първи път при седмото си участие. Тя прекъсна и серията си от пет поредни загуби срещу Гоф.

Американката изпитваше сериозни затруднения и във втория сет призна пред своя треньорски щаб, че няма енергия. Гоф завърши срещата с 34 непредизвикани грешки, включително осем двойни на сервис.

Още по темата

Швьонтек е на полуфинал в Синсинати след контузия на Рибакина

Швьонтек е на полуфинал в Синсинати след контузия на Рибакина

Швьонтек не даде шанс на Плишкова и продължава уверено защитата на титлата

Швьонтек не даде шанс на Плишкова и продължава уверено защитата на титлата

Швьонтек оцеля след три сета и започна защитата на титлата с победа

Швьонтек оцеля след три сета и започна защитата на титлата с победа

Коко Гоф спаси два мачбола и се класира за полуфиналите на US Open

Коко Гоф спаси два мачбола и се класира за полуфиналите на US Open

Още една изненада в Пекин, Сабаленка отпадна

Още една изненада в Пекин, Сабаленка отпадна

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Най-важното от спорта на 07.10.2026 година

Най-важното от спорта на 07.10.2026 година

ЦСКА се готви на пълни обороти под ръководството на Маркус Гиздол

ЦСКА се готви на пълни обороти под ръководството на Маркус Гиздол

Роналдо поздрави Меси: Наследството ти ще живее вечно

Роналдо поздрави Меси: Наследството ти ще живее вечно

Турци разгромиха Балкан с 41 точки разлика насред Ботевград

Турци разгромиха Балкан с 41 точки разлика насред Ботевград

България в тежка група на европейското първенство по бейзбол

България в тежка група на европейското първенство по бейзбол

Водещи

Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

  • Преди 8 минути
"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

  • Преди 18 минути
ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

  • Преди 21 минути
Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

  • Преди 26 минути
Иван Демерджиев: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Иван Демерджиев: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

  • Преди 30 минути
Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

  • Преди 36 минути
Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 53 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 55 минути