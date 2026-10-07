Ига Швьонтек се развихри в Пекин, Коко Гоф отпадна

Ига Швьонтек се класира убедително за четвъртфиналите на турнира от сериите WTA 1000 в Пекин с награден фонд 9,4 милиона долара.

Поставената под номер 8 полякиня победи десетата в схемата Ива Йович от САЩ с 6:1, 6:3 за 96 минути. Швьонтек спечели първите пет и последните четири гейма в двубоя.

Шампионката в Пекин от 2023 година демонстрира агресивна игра и се възползва от повечето си възможности.

„Днес използвах по-добре шансовете си и бях активна на корта. По-често сменях ритъма и играх с повече интензитет, вместо просто да се опитвам да бъда стабилна. Мисля, че се представям все по-добре и с всяка победа трупам допълнително самочувствие“, коментира Швьонтек.

Полякинята обаче подчерта, че силният резултат не гарантира успех в следващата среща.

„Тенисът е труден спорт. Всеки ден трябва да бъдеш на максимума, защото днешната победа не ти гарантира нищо утре“, добави тя.

За място на полуфиналите Швьонтек ще играе срещу Елизе Мертенс. Белгийката отстрани шампионката от 2024 година Коко Гоф с 6:3, 6:3 за 80 минути.

Поставената под номер 13 Мертенс достигна до четвъртфиналите в Пекин за първи път при седмото си участие. Тя прекъсна и серията си от пет поредни загуби срещу Гоф.

Американката изпитваше сериозни затруднения и във втория сет призна пред своя треньорски щаб, че няма енергия. Гоф завърши срещата с 34 непредизвикани грешки, включително осем двойни на сервис.