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Още една изненада в Пекин, Сабаленка отпадна

Още една изненада в Пекин, Сабаленка отпадна
БТА

Чехкинята Никола Бартункова елиминира доскорошната №1 в два сета

Чехкинята Никола Бартункова поднесе една от големите изненади на турнира УТА 1000 в Пекин, след като в третия кръг спечели с 6:4, 6:3 срещу доскорошната номер 1 в света Арина Сабаленка от Беларус.

Бартункова, която е номер 34 в ранглистата, надгради над представянето си от първата си среща със Сабаленка. През юни тази година чехкинята водеше със сет и 4:0 гейма в четвъртфиналите на турнира на трева в Берлин, но допусна болезнен обрат. Сега обаче показа, че си е написала домашното.

В хода на целия мач тя отрази пет възможности за пробив, като не даде на Сабаленка да стигне до такъв. В същото време чехкинята успя да спечели по веднъж подаването на втората в схемата в началото и на двата сета, като във втория успя да го направи и в заключителния гейм.

По този начин Сабалекна последва световната №1 Елена Рибакина, който напусна надпреварата в Китай след загуба във втори кръг.

 

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