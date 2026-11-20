ЕС и Великобритания се договориха да задълбочат сътрудничеството си в сферите на сигурността, образованието, икономиката и борбата с незаконната миграция. Това стана ясно след среща в Брюксел между председателя на Европейския съвет Антонио Коща, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и британския премиер Анди Бърнам. Тримата определиха постигнатите договорености като положителна стъпка в отношенията между двете страни.

„Винаги сте добре дошли в ЕС“, заяви Коща, обръщайки се към британския премиер. Той определи Великобритания като най-близкия съсед и естествен партньор на Съюза.

Председателят на Европейския съвет съобщи, че е постигнато споразумение за участието на Великобритания в граждански мисии на ЕС. По думите му Съюзът ще уважи всяко решение на Лондон относно бъдещото развитие на отношенията с европейските институции, като остава отворен за възможно най-тясно сътрудничество.

Урсула фон дер Лайен съобщи, че двете страни са постигнали договореност за улесняване на търговията с храни и земеделски продукти. Очаква се това да доведе до по-ниски цени и по-голям избор за потребителите. Успешно са приключили и преговорите за свързване на пазарите за търговия с въглеродни емисии.

По думите ѝ ЕС и Великобритания ще възстановят сътрудничеството си в областта на икономическата сигурност, противодействието на външната намеса и заплахите в интернет пространството, както и в борбата с незаконната миграция.

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че обществените нагласи в страната са се променили и около три четвърти от британските граждани подкрепят по-тесни отношения с ЕС.

„Британците искат по-добра сделка“, посочи той, като отбеляза, че през последното десетилетие икономиката на страната се е развивала с по-бавни темпове.

Бърнам уточни, че все още няма взето решение за дългосрочния модел на отношенията между Великобритания и Европейския съюз.