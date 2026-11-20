Ново лекарство срещу рак на панкреаса показва резултати, които могат да променят подхода към едно от най-трудните за лечение онкологични заболявания. При клинично изпитване комбинацията от ежедневно приемано хапче и химиотерапия е довела до спиране на растежа на туморите при 90% от пациентите, а при част от тях злокачествените образувания са станали неоткриваеми при компютърна томография.

Резултатите са от проучване фаза I/II с участието на 61 души с наскоро диагностициран напреднал рак на панкреаса, който вече се е разпространил в други органи. При малко над 60% от участниците туморите са се свили или изчезнали, а при приблизително един на всеки 12 пациенти образните изследвания вече не показват видими признаци на заболяването.

Новината привлича сериозно внимание в онкологичната общност, тъй като ракът на панкреаса остава сред заболяванията с най-ниска преживяемост. Според Cancer Research UK резултатите представляват един от най-значимите скорошни поводи за надежда в лечението му.

Лекарството атакува една от ключовите слабости на тумора

В основата на новата терапия е дараксонрасиб – таргетно лекарство, което блокира определени мутации в белтъците от семейството RAS. Тези генетични изменения участват в механизмите, чрез които раковите клетки получават сигнали да растат и да се размножават.

Мутации в RAS се откриват при голяма част от случаите на рак на панкреаса. Именно затова блокирането на този механизъм се разглежда като потенциално важна терапевтична стратегия.

В изпитването лекарството е прилагано заедно с две химиотерапевтични средства – гемцитабин и набпаклитаксел. Комбинацията изглежда постига по-дълбок противотуморен ефект от очакваното, включително при пациенти с вече разпространено заболяване.

Д-р Уунки Парк от американския онкологичен център „Мемориал Слоун Кетеринг“, участвал в изследването, определя резултатите като изключително окуражаващи. По думите му се наблюдават не само повече случаи на отговор към лечението, но и по-продължителен контрол върху заболяването.

Защо резултатите са толкова важни

Ракът на панкреаса е особено агресивен, защото често се открива в напреднал стадий. В началото заболяването може да протича без ясно изразени симптоми, а когато се появят оплаквания, възможностите за хирургично лечение често вече са ограничени.

Химиотерапията може да забави развитието на тумора и да намали размера му, но при много пациенти заболяването впоследствие продължава да прогресира. При напреднал рак прогнозата остава неблагоприятна, като преживяемостта често се измерва в месеци, а не в години.

Именно в този контекст резултатите от новото проучване са значими. Те предполагат, че блокирането на конкретен молекулярен механизъм, съчетано с химиотерапия, може да осигури по-продължителен контрол върху заболяването.

Cancer Research UK определя постигнатото като най-големия напредък в лечението на рак на панкреаса от десетилетия.

„Това, което направи новото лекарство, е, че откри начин да упои неподлежащото на упояване“, коментира д-р Сам Годфри от организацията пред BBC.

Изчезването на тумора от скенера не означава излекуване

Въпреки впечатляващите резултати специалистите призовават към предпазливост.

Проследяването на участниците е продължило средно около година и половина. Това е недостатъчно, за да се установи дали постигнатият ефект може да се запази дългосрочно и дали при някои пациенти е възможна трайна ремисия.

Фактът, че туморът вече не се вижда при компютърна томография, не означава непременно, че всички ракови клетки са унищожени. Възможно е да останат микроскопични количества от заболяването, които да не могат да бъдат установени с наличните образни методи.

Затова следващите етапи на клиничните изследвания ще трябва да покажат дали терапията действително удължава живота и колко дълго може да задържи рака под контрол.

Според д-р Годфри това е същественото условие, преди резултатите да бъдат разглеждани като доказателство за трайно преодоляване на заболяването.

Възможен ефект и при други видове рак

Потенциалът на дараксонрасиб не се ограничава само до рака на панкреаса. Мутации в RAS се срещат и при други злокачествени заболявания, включително някои видове рак на белия дроб и яйчниците.

Това отваря възможност за изследване на терапията и при други групи пациенти, макар че ефективността ѝ трябва да бъде доказана отделно за всяко заболяване.

Проф. Елена Гаралда, председател на европейския симпозиум EORTC–NCI–AACR 2026, където са представени резултатите, отбелязва, че комбинираният подход може да подобри както общата преживяемост, така и времето, през което туморите остават под контрол.

Заболяване с висока смъртност и малко терапевтични възможности

В САЩ ракът на панкреаса представлява около 3% от всички онкологични диагнози, но е причина за приблизително 8% от смъртните случаи от рак. Годишно заболяването отнема живота на около 53 000 души.

Във Великобритания всяка година се диагностицират приблизително 11 500 случая, а около 10 200 души умират от заболяването.

Сред възможните симптоми са пожълтяване на кожата и очите, сърбеж, потъмняване на урината, необичайно светли изпражнения, необяснима загуба на тегло, умора и повишена температура.

Новото изследване все още е в ранна фаза и не дава основание терапията да бъде определяна като лек. То обаче показва, че насоченото въздействие върху генетичните механизми на рака може да отвори нова посока в лечението на заболяване, при което медицината от години търси по-ефективни решения.

За пациентите най-важният въпрос вече не е само дали туморът може да бъде намален, а дали той може да остане под контрол достатъчно дълго, за да промени реално продължителността и качеството на живота им.