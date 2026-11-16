На 18 ноември погледнете към небето: Леонидите достигат своя максимум

В нощта на 17 срещу 18 ноември любителите на астрономията в България ще имат възможност да наблюдават максимума на метеорния поток Леониди. Пикът на явлението се очаква на 18 ноември около 01:45 ч. българско време, съобщи за БТА физикът Пенчо Маркишки от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и Софийския университет.

При подходящи условия в небето могат да се наблюдават около 15 метеора на час. Леонидите се отличават със своята висока скорост - частиците навлизат в земната атмосфера със 71 километра в секунда, като често оставят ярки синьо-зеленикави следи.

Метеорният поток е активен през по-голямата част от ноември, като първите му метеори могат да се забележат още около 6 ноември. Най-доброто време за наблюдение тази година ще бъде през втората половина на нощта на 17 срещу 18 ноември.

По думите на Маркишки радиантът на Леонидите - точката, от която метеорите изглежда, че произлизат - се намира в съзвездието Лъв. За района на София той ще изгрее около 23:30 ч. и постепенно ще се издига над източния хоризонт.

Условията за наблюдение се очаква да бъдат благоприятни и заради Луната, която ще залезе малко след полунощ - около 00:06 ч. Така небето ще остане достатъчно тъмно, за да се виждат по-слабите метеори, стига облачността да позволява.

Според предварителните метеорологични прогнози най-големи шансове за ясно небе има в Централна и Източна България. Астрономът препоръчва наблюденията да се провеждат далеч от градските светлини и промишлените зони.

Леонидите произхождат от кометата 55P/Темпъл-Тътл, която обикаля около Слънцето приблизително веднъж на 33 години. При определени условия потокът може да се превърне в истински метеорен дъжд. Последното подобно явление е наблюдавано през 2002 г., когато активността е надхвърлила 3000 метеора на час. Следващ период на засилена активност се очаква около 2034–2035 г.

Освен метеорите, в небето ще могат да се наблюдават и няколко ярки планети. През втората половина на нощта Марс и Юпитер ще бъдат видимо близо един до друг в съзвездието Лъв, а наблизо ще се намира и ярката звезда Регул.

След 04:40 ч. ниско над източния хоризонт ще се появи Венера, известна като Зорницата. Около 05:40 ч. ще изгрее и Меркурий.

На 21 ноември Меркурий ще достигне максимална западна елонгация, което ще създаде по-добри условия за наблюдението му преди изгрев слънце.

Според Пенчо Маркишки в този период ще бъде възможно едновременното наблюдение на Марс, Юпитер, Венера и Меркурий в рамките на три съседни съзвездия - Везни, Дева и Лъв. Астрономът определя явлението като малък утринен планетен парад.