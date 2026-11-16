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Бюджет 2027 ощетява многодетните семейства, предупреждават от Националната мрежа за децата

Бюджет 2027 ощетява многодетните семейства, предупреждават от Националната мрежа за децата
Pixabay

Организацията настоява за преразглеждане на данъчните облекчения и семейните помощи, които според нея поставят в неравностойно положение семействата с четири и повече деца

Проектът за държавния бюджет за 2027 г. предвижда увеличение на част от семейните помощи и данъчните облекчения, но не осигурява достатъчна подкрепа за многодетните семейства, особено за тези с повече от три деца. За това предупреждават от Националната мрежа за децата (НМД), която обединява над 140 организации и граждански активисти.

От организацията подкрепят увеличението на помощите и актуализирането на доходните критерии, но настояват мерките да бъдат оценени според реалните потребности на семействата и броя на децата, които ще получат подкрепа.

Според НМД в проектобюджета липсва цялостна политика за детското благосъстояние, която да гарантира равен достъп до образование, здравеопазване и социални услуги. Особено внимание трябва да бъде отделено на децата, живеещи в бедност, многодетните семейства и децата с увреждания.

Една от основните критики е свързана с предложеното увеличение на данъчните облекчения за деца. Проектът предвижда максимална данъчна икономия от 500 евро за едно дете, 1000 евро за две и 1500 евро за три или повече деца. Това означава, че семействата с четири и повече деца няма да получават допълнително облекчение за всяко следващо дете.

От Националната мрежа за децата поставят въпроса защо подкрепата не нараства пропорционално с броя на децата в семейството.

Критики предизвиква и предложеното допълнително данъчно облекчение за детско развитие, което обхваща разходи за здравни, образователни и спортни дейности. Предвидените максимални размери са 200 евро за едно дете, 400 евро за две и 600 евро за три или повече деца.

Според организацията тази мярка може да задълбочи неравенствата, тъй като семействата с ниски доходи невинаги разполагат със средства предварително да заплатят съответните услуги. Допълнително затруднение е, че данъчните облекчения могат да бъдат използвани само до размера на дължимия данък.

НМД обръща внимание и на месечните помощи за деца, които продължават да зависят от доходите на семейството. За 2027 г. е предвиден праг до 450 евро средномесечен доход на член от семейството за получаване на пълния размер на помощта. При доход от 450,01 до 500 евро ще се изплащат 80% от съответната сума.

Според организацията при преминаването от три към четири деца средната месечна подкрепа на дете намалява от 33,33 на 26,25 евро. От НМД настояват тази разлика да бъде обоснована с оценка на действителните потребности на семействата.

Критики има и към еднократните помощи при раждане. Според организацията продължава тенденцията за по-силна подкрепа на двудетния модел, тъй като помощта за второ дете е повече от два пъти по-висока от тази за първо и почти три пъти по-висока от сумата за четвърто дете.

От мрежата посочват, че този подход не отчита достатъчно високия риск от бедност сред многодетните семейства. В становището си организацията цитира данни, според които през 2023 г. рискът от бедност при тях е достигнал 52,3%.

Допълнително притеснение предизвиква средносрочната бюджетна прогноза, в която размерите на част от помощите остават непроменени за 2028 и 2029 г. Според НМД това създава риск от постепенно намаляване на покупателната им способност при продължаваща инфлация.

Националната мрежа за децата настоява правителството да публикува общ разчет на инвестициите в децата за периода 2027-2029 г., както и оценка на очаквания ефект върху детската бедност.

Организацията предлага да бъде преразгледан таванът на данъчните облекчения за семействата с три и повече деца и да се разработят допълнителни механизми за пряка подкрепа на домакинствата с ниски доходи.

От НМД подчертават, че е необходимо да стане ясно колко деца ще бъдат обхванати от предвидените мерки, какви услуги ще бъдат достъпни за тях и по какъв начин държавата ще измерва резултатите от вложените средства.

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