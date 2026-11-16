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Локомотив блъсна велосипедист с 1,87 промила преди жп гара Казанлък

Локомотив блъсна велосипедист с 1,87 промила преди жп гара Казанлък
pixabay

64-годишният мъж е пресичал релсите с велосипеда си

64-годишен мъж с велосипед е бил блъснат от локомотив в района на жп гарата в Казанлък, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 15 ноември.

Композицията, състояща се от локомотив и 15 товарни вагона, е била управлявана от 49-годишен машинист и 45-годишен помощник-машинист. Докато пресичал железопътната линия, бутайки велосипеда си, мъжът бил закачен странично от преминаващия локомотив.

Пробите за алкохол на двамата железопътни служители са отрицателни. При проверката на 64-годишния мъж дрегерът е отчел 1,87 промила алкохол. Той е настанен в болница, без опасност за живота.

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