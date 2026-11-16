Гълъб Донев за финансовата рамка за 2027: Това е Бюджет на вразумяването

Всичко в този бюджет е подложено на атака. Това заяви вицепремиерът и финансов министър пред медиите след като правителството заседава за параметрите на финансовата рамка за 2027 г.

Вече си мисля, че намерението да бъде приет до края на 2026 е подложено на осуетяване, стана ясно от думите му.

Министърът защити своя проектобюджет. "Във фискалната политика на държавата е време за вразумяване", каза той.

Според него безработицата ще остане ниска от 3,4%, а доходите от труд ще продължат да растат.

"Мисля, че намерението да бъде приет до 2026 г. също е повод за възмущение. Крайната цел е ясна - бюджет 2027 се превърна в плашило, както и намерението за обществено обсъждане да бъде подменено с политически спекулации", каза Донев.

"Имаме сериозна нужда от общество от гласове, които ни вразумяват. Не може едновременно да се настоява за по-нисък дълг, по-ниски данъци и за високи доходи, без да се посочи откъде ще дойде необходимият финансов ресурс", обясни министърът и веднага побърза да каже, че така са били формирани бюджетите в последните шест години.

Министърът повтори това, което каза и премиера Радев- не е понижен кредитният рейтинг на България.

ТАРАЛЕЖ припомня - час по-рано премиерът Румен Радев призова министрите си да спрат да се оправдават с предишните и с опозицията.