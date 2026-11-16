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Генералният секретар на ООН призова за незабавно примирие в Украйна

Генералният секретар на ООН призова за незабавно примирие в Украйна
АР/БТА

Изказването му идва на фона на очакваната среща между президентите Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова за незабавно и безусловно прекратяване на огъня в Украйна. Той обаче призна, че не е оптимист за бързото приключване на войната, която продължава вече близо пет години, предаде Ройтерс.

По време на среща с журналисти в кулоарите на форума на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Манила Гутериш подчерта, че всяко примирие трябва да бъде последвано от мирен процес, основан на международното право и принципите на Хартата на ООН.

Ръководителят на световната организация заяви още, че ООН е готова да подкрепи изцяло всяка инициатива за намаляване на ядреното напрежение между САЩ, Русия и Китай.

Изказването му идва на фона на очакваната среща между президентите Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин, която трябва да се проведе в четвъртък в китайския град Шънджън в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), отбелязва Ройтерс.

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