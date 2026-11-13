Мерц: Германия ще участва в предстоящите мирни преговори за Украйна

Германия ще се включи в предстоящия кръг от преговори за прекратяване на руската война срещу Украйна, които се очаква да се проведат през следващите седмици. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц в кулоарите на срещата на върха на Европейския съюз в Дъблин, предаде ДПА.

„Германия ще участва, това е абсолютно ясно“, подчерта Мерц.

Въпросът за европейското представителство в преговорите отново излезе на преден план, след като представители на ЕС не участваха пряко в разговорите между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ, проведени по-рано тази седмица в Абу Даби. В срещите обаче присъстваха делегации от Германия, Франция, Великобритания, ЕС и НАТО.

Ден по-рано американският пратеник Джаред Къшнър заяви, че руският президент Владимир Путин е склонен да приеме европейско участие в преговорния процес.

Мерц потвърди, че разговорите с по-широко европейско участие се очаква да започнат през следващите седмици. Той изрази очакване в тях да се включат същите европейски представители, които вече са присъствали на срещата в Абу Даби.

„Разбира се, и там ще продължим да представляваме общите европейски интереси“, заяви германският канцлер.

Междувременно върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас призова европейските лидери да се придържат към установените правила за представителство на Съюза. Според тях външната политика и сигурността на ЕС се представляват от самата Калас, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.