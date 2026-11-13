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Стефан Тафров: Резервите на Радев към декларацията в Дъблин са противоконституционни

Стефан Тафров: Резервите на Радев към декларацията в Дъблин са противоконституционни
БТА

Другият участник в студиото, политическият анализатор Кристиян Шкварек, заяви на свой ред, че „всеки опит ние да кажем нещо напреки, да имаме някакво алтернативно мнение, примерно в момента с тези точки в преамбюла, веднага поражда някаква паника у нас, че се цепим от колектива или сме по някакъв начин в изолация в Европа“.

Резервите на Румен Радев не са отразени от страната, която е инициатор на декларацията – Франция. Отваряте сайта на Елисейския дворец и там няма такива резерви. Просто България е подписала. Освен това да изразиш резерви към преамбюла на един политически текст, където се съдържат основанията, върху които почиват всички следващи изявления, е абсурдно. Такова нещо в дипломацията няма.

Това заяви е ефира на бТВ дипломатът Стефан Тафров, който коментира участието на българския премиер във форума на Европейската политическа общност, провел се вчера и днес в Дъблин.

Според него „новата така наречена „многовекторна дипломация“ на Радев непрекъснато прави гафове“. По думите му обаче тук не може да се говори за просто гаф, а за „пълна изолация на България в Европейския съюз“.

Другият участник в студиото, политическият анализатор Кристиян Шкварек, заяви на свой ред, че „всеки опит ние да кажем нещо напреки, да имаме някакво алтернативно мнение, примерно в момента с тези точки в преамбюла, веднага поражда някаква паника у нас, че се цепим от колектива или сме по някакъв начин в изолация в Европа“.

„Аз слушам вече 20 години българските правителства винаги да се съгласяват с почти всичко в Европа. Сега чуваме някакъв опит да изразим някакво несъгласие. И пак казвам, без да защитавам това правителство, на мен ми харесва да чувам чат-пат от България някакви съображения“, каза Шкварек.

На свой ред политическият коментатор постави въпроса каква е била ефективността от поредиците европейски декларации спрямо войната в Украйна. „Ние се борим и се опитваме някак си да отстояваме позиции с декларации. Пет години подред правят декларации. Урсула фон дер Лайен прави декларации. Докога с декларации ще се опитваме?“, попита той.

Тафров контрира като каза, че във въпросния преамбюл на приетата в Дъблин декларация „става дума за принципите на международното право“.

„Член 24-ти на българската Конституция задължава правителството да основава външната си политика на принципите на международното право. Така че това, което направи господин Радев, е в голяма степен и противоконституционно. Защото този преамбюл е основан на принципите на международното право. Това се подчертава още в първите няколко думи на въпросния преамбюл. И няма как да имаш резерви към принципите, за да бъдеш на масата“, аргументира се дипломатът.

Шкварек попита своя събеседник „кога голям, сериозен, генерален конфликт в света, включително в Европа, е бил решаван с отстояване на принципи и на международно право?“. По думите му единственото, което ти позволява да отстояваш позиция на международната сцена и да разрешаваш конфликти, е силата.

Европа няма силата да защити позициите си, защото същите хора, които отстояват постоянно тези декларации, както самата Урсула фон дер Лайен, която дойде тук преди няколко дни, вече над десетилетие съсипват европейския континент със своята идеология. Отвътре го правят по-слаб, правят го по-немощен в лицето и на Америка, и на Китай, и на Русия“, каза политическият анализатор.

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