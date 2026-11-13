Сърбия се отказва от връщането на задължителната военна служба

„Студентската листа“, която спечели парламентарните избори в Сърбия на 25 октомври, планира да се откаже от намеренията на предишното управление за възстановяване на задължителната военна служба. Вместо това формацията предлага шестмесечна доброволна служба и мащабна модернизация на армията, съобщават сръбски медии.

Според програмата на политическата формация доброволната военна служба ще замени планираното от предишното правителство задължително 72-дневно обучение, което трябваше да започне на 1 март 2027 г.

„Студентската листа“ предвижда да разчита на около 3000 доброволци, които ще получават месечно възнаграждение от най-малко 20 000 динара (около 170 евро). Целта е между 25 и 30 процента от тях впоследствие да преминат на професионална военна служба.

В програмата се предвижда и увеличаване на средствата за отбрана, които да бъдат насочени към капиталови проекти, попълване на военните резерви и придобиване на нови способности.

Особено внимание е отделено на противовъздушната отбрана. „Студентската листа“ предлага изграждането на интегрирана многостепенна система за защита на цялата територия на страната, свързана с мрежоцентричната система „СОВА 24“. Предвижда се тя да включва три обхвата – къс от 20 до 30 километра, среден от 30 до 100–170 километра и далечен от 170 до 300 километра.

Планирана е и поетапна модернизация на Военновъздушните сили, както и дигитализация на логистиката и инвестиции в местното военно производство. Сред конкретните предложения са укрепване на Техническия ремонтен институт в Чачак и превръщане на специализираните предприятия в модерни производствени мощности.

Формацията предвижда създаването на Национален център за военна електроника в партньорство с техническите факултети, както и разработването на специализиран отбранителен софтуер. Военнотехническият институт и Военната академия ще бъдат ангажирани с разработването на нови бойни системи.

В програмата е заложено и цялостно изясняване на няколко трагични случая в сръбската армия, сред които смъртта на гвардеец в казармата „Топчидер“ през 2004 г., катастрофата с военен хеликоптер през 2017 г. и смъртта на сержант по време на учението „Светкавичен удар“ през 2021 г.

„Студентската листа“ предлага още създаването на независима междуведомствена комисия, която да разследва нередности, злоупотреби и корупция при производството, доставките и износа на оръжие. Държавната компания „Югоимпорт“ обаче ще продължи да изпълнява дейността си по износ на въоръжение.

Формацията заявява, че ще засили гражданския и демократичния контрол върху отбранителния сектор чрез правителството, парламента, омбудсмана и информационния комисар.