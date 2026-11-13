Протест в Плевен с искане за доживотен затвор за шофьора, убил 4-годишно дете

Десетки граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в Плевен, настоявайки за доживотен затвор за водача, обвинен за тежката катастрофа, отнела живота на четиригодишно дете в село Гривица. Информацията предава БТА.

Недоволните издигнаха плакати с призиви за възмездие и справедливост, на които беше изписано: „Едно дете загуби живота си. Едно семейство загуби своето щастие. Искаме доживотен затвор. Не искаме забрава. Не искаме безнаказаност. Глас за детето, което не може да говори. Почивай в мир, малко ангелче!“.

Основното настояване на протестиращите е и мярката за неотклонение на обвиняемия шофьор да бъде изменена в най-тежката – „задържане под стража“.

Пред журналисти организаторът на демонстрацията Детелин Николов предупреди, че това е едва началото и гражданските действия ще продължат с поредица от нови протести. Пред събралото се множество говориха и почернените близки на загиналото дете – неговите майка, баща, баба, леля и чичо.

В знак на недоволство демонстрантите блокираха за кратко кръстовището пред сградата на съда, като приканиха шофьорите на спрените автомобили да слязат от колите си и да изразят съпричастност към трагедията. Проявата премина спокойно, без инциденти и под засилена полицейска охрана.

От пресцентъра на Община Плевен потвърдиха за БТА, че демонстрацията е проведена при стриктно спазване на Закона за събранията, митингите и манифестациите, след предварително подадено уведомително писмо от организаторите.