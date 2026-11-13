Бивш национал на Сърбия подписа с Берое

Мъжкият баскетболен отбор на Берое се подсили с бившия национал на Сърбия Илия Джокович, обявиха от клуба.

30-годишният гард е висок 188 сантиметра и пристига в Стара Загора с опит от редица европейски първенства. През професионалната си кариера той е играл в Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Унгария, Черна гора и Румъния. Последният му отбор преди преминаването в Берое е исландският Акранес.

Джокович има осем срещи с екипа на мъжкия национален отбор на Сърбия. Преди това преминава и през различните юношески и младежки формации на западната ни съседка, което допълва международния му опит.

От Берое приветстваха новото си попълнение и му пожелаха успешен престой със зелено-белия екип.

„Добре дошъл в Стара Загора, Илия! Пожелаваме ти здраве, късмет и много победи със зелено-белия екип“, написаха от клуба.