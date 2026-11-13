Съдът остави в ареста втория обвиняем за убийството на бизнесмена Илиян Филипов

Окръжният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста 42-годишния Атанас Дечев, обвинен в помагачество при убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Мъжът беше задържан край дома си в Пазарджик след повече от месец и половина издирване.

Магистратите приеха, че има достатъчно данни, подкрепящи обосновано предположение за участието му в престъплението, както и опасност да се укрие или да извърши друго престъпление.

Дечев поиска да бъде поставен под домашен арест, за да се грижи за децата си, но съдът отхвърли искането му.

В началото на заседанието обвиняемият настоя делото да се разглежда при закрити врата, тъй като не желае да бъдат разгласявани подробности от личния му живот.

От прокуратурата поискаха най-тежката мярка за неотклонение, като посочиха, че разполагат и със запис, свързан с разследването. Според държавното обвинение съществува реален риск мъжът отново да се укрие.

Защитата оспори доказателствата, като адвокатът на Дечев заяви, че обвинението се основава на полицейски разработки и не е ясно в какво конкретно се изразява предполагаемата логистична помощ.

Припомняме, че бизнесменът Илиян Филипов беше застрелян на 30 септември в жилищна сграда в пловдивския квартал "Христо Смирненски".

За предполагаем извършител на убийството беше задържан 51-годишният Славчо Мегеров, който също остава в ареста.

Според разследващите двамата мъже се познавали от години, а една от проверяваните версии за убийството е свързана с неуредени финансови отношения.

Прокуратурата твърди, че Атанас Дечев е подпомогнал логистично извършването на престъплението. Разследването продължава, като вината на обвиняемите предстои да бъде установена по съдебен ред.