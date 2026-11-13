Всяко трето съдебно дело у нас вече се обработва изцяло електронно

Над 30% от всички съдебни дела в България вече се обработват изцяло електронно, без необходимост от хартиени документи. Това показват данните от Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), съобщиха от "Информационно обслужване".

От 1 юли 2025 г. досега над 230 000 заповедни дела са разгледани изцяло по електронен път благодарение на специализиран модул за централизирано разпределение и обработка на този вид производства.

Съществен напредък се отчита и при събирането на задължения. За периода са създадени близо 180 000 електронни партиди на изпълнителни листове, въз основа на които са образувани над 100 000 изпълнителни дела.

Общата стойност на отчетените плащания надхвърля 40 млн. евро.

Едно от основните предимства на системата е възможността кредиторите, длъжниците и съдилищата да проследяват в реално време постъпилите плащания. По този начин всички страни имат достъп до актуална информация за погасените задължения.

Половината от заповедите за изпълнение вече се издават в рамките на три дни, а близо една трета – още в деня на подаване на заявлението.

За сравнение, преди въвеждането на електронната обработка разглеждането на подобни дела е отнемало най-малко 11 дни.

Заповедните производства представляват около една трета от делата в съдилищата. Чрез тях кредиторите могат да поискат събиране на парични вземания или предаване на определена вещ от длъжник.

От "Информационно обслужване" припомнят, че дигитализацията е намалила времето за разглеждане на заповедните дела с 65%, като целта е по-бързо и достъпно правораздаване за гражданите и бизнеса.