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България излиза срещу Исландия за втора поредна победа след 4 години

България излиза срещу Исландия за втора поредна победа след 4 години
БТА

Успехът ще запази шансовете на националния отбор за промоция в Лигата на нациите

През последните години паузите за мачове на националните отбори се превърнаха в изпитание за търпението на футболните фенове в България. Емоциите минаха от гняв към безразличие, но положението е такова, каквото е. Днес селекцията на Атанас Рибарски ще се опита да си върне на Исландия за загубата през октомври и да запази живи шансовете си за първото място в Груа 4 от Лигата на нациите.

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България ще се опита да запише втора поредна победа в официален двубой за първи път от четири години. В едни други времена това щеше да звучи невероятно, но сега този факт едва ли е кой знае колко изненадващ. Преди месец записахме успех срещу Люксембург (2:0), а сега възходящата линия може да продължи срещу Исландия.

Точно четири години минаха, откакто България спечели два поредни официални мача. Тогава бихме последователно Гибралтар с 5:1 в Разград и Северна Македония в Скопие с 1:0. От онзи момент през 2022 г. националният отбор е спечелил общо само четири официални срещи.

Каквата е ситуацията в групата

Исландия е лидер с 8 точки, Естония има 6, България - 4, а Люксембург е последен с 3. Националите има теоретичен шанс за първата позиция само при две победи и неуспех на Исландия срещу Люксембург в последния кръг от мачове. Второто място също е добър вариант при сегашната ситуация. То няма да осигури директна промоция в по-горната дивизия на турнира, но ще ни прати на бараж.

Всичко това обаче минава през победа срещу Исландия или поне равенство.

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