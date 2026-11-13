Трима елитни рефери ще ръководят мачове от Втора лига

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за 16-ия кръг на Втора лига. Елитните рефери Любослав Любомиров, Геро Писков и Кристиян Колев имат назначение в този кръг от втория ешелон.

Ето всички наряди:

14 ноември 2026 г., събота, 14:30 ч.

ФК МАРЕК 1915 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Николай Иванов Михайлов

4-ТИ: Мартин Димитров Стефанов

СН: Галина Лазарова Донева

15 ноември 2026 г., неделя, 13:30 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 - ФК Етър ВТ

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Димо Неделчев Стоянов

4-ТИ: Борис Борисов Попов

СН: Радослав Тодоров Станев

15 ноември 2026 г., неделя, 14:30 ч.

Футболен клуб Рилски спортист-2011 - ПФК Хебър 1918 АД

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Цветан Гошов Горанов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов

СН: Веселин Мишев Добриянов

15 ноември 2026 г., неделя, 14:30 ч.

СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР - Професионален футболен клуб Фратрия АД

ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Кристиaн Младенов Тодоров

СН: Асен Йорданов Николов

15 ноември 2026 г., неделя, 14:30 ч.

ОФК Янтра 2019 - ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Владимир Николаев Кирилов АС1: Кристиян Ботев Минков АС2: Лилян Владимиров Иванов

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Тони Бонев Пандарски

15 ноември 2026 г., неделя, 14:30 ч.

Спортист 2009 - ОФК Спартак Пл

ГС: Валентин Любомиров Стефанов АС1: Иван Радославов Иванов АС2: Йордан Стефанов Гошев

4-ТИ: Мурад Халил Адем

СН: Владимир Йорданов Владимиров

15 ноември 2026 г., неделя, 14:30 ч.

ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК ЦСКА II ЕАД

ГС: Георги Георгиев Новачев АС1: Живко Руменов Петров АС2: Станимир Веселинов Господинов

4-ТИ: Христо Митков Минчев

СН: Тихомир Георгиев Боболов

15 ноември 2026 г., неделя, 14:30 ч.

ПФК Пирин 22 АД - ПФК Монтана 1921

ГС: Иво Петров Иванов АС1: Алекс Ивайлов Крушков АС2: Мартин Викторов Мирчев

4-ТИ: Петър Николаев Николов

СН: Стефан Иванов Йорданов

15 ноември 2026 г., неделя, 15:30 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ОФК Вихрен - Сандански

ГС: Петър Милков Николов АС1: Драгомир Веселинов Димитров АС2: Никола Руменов Моврадинов

4-ТИ: Николай Стоянов Иванов

СН: Йосиф Петров Ронков

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.