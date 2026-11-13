Трима елитни рефери ще ръководят мачове от Втора лига
СК към БФС обяви всички наряди
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за 16-ия кръг на Втора лига. Елитните рефери Любослав Любомиров, Геро Писков и Кристиян Колев имат назначение в този кръг от втория ешелон.
Ето всички наряди:
14 ноември 2026 г., събота, 14:30 ч.
ФК МАРЕК 1915 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Мартин Димитров Стефанов
СН: Галина Лазарова Донева
15 ноември 2026 г., неделя, 13:30 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 - ФК Етър ВТ
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Димо Неделчев Стоянов
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Радослав Тодоров Станев
15 ноември 2026 г., неделя, 14:30 ч.
Футболен клуб Рилски спортист-2011 - ПФК Хебър 1918 АД
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов
СН: Веселин Мишев Добриянов
15 ноември 2026 г., неделя, 14:30 ч.
СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР - Професионален футболен клуб Фратрия АД
ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Кристиaн Младенов Тодоров
СН: Асен Йорданов Николов
15 ноември 2026 г., неделя, 14:30 ч.
ОФК Янтра 2019 - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Владимир Николаев Кирилов АС1: Кристиян Ботев Минков АС2: Лилян Владимиров Иванов
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Тони Бонев Пандарски
15 ноември 2026 г., неделя, 14:30 ч.
Спортист 2009 - ОФК Спартак Пл
ГС: Валентин Любомиров Стефанов АС1: Иван Радославов Иванов АС2: Йордан Стефанов Гошев
4-ТИ: Мурад Халил Адем
СН: Владимир Йорданов Владимиров
15 ноември 2026 г., неделя, 14:30 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК ЦСКА II ЕАД
ГС: Георги Георгиев Новачев АС1: Живко Руменов Петров АС2: Станимир Веселинов Господинов
4-ТИ: Христо Митков Минчев
СН: Тихомир Георгиев Боболов
15 ноември 2026 г., неделя, 14:30 ч.
ПФК Пирин 22 АД - ПФК Монтана 1921
ГС: Иво Петров Иванов АС1: Алекс Ивайлов Крушков АС2: Мартин Викторов Мирчев
4-ТИ: Петър Николаев Николов
СН: Стефан Иванов Йорданов
15 ноември 2026 г., неделя, 15:30 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ОФК Вихрен - Сандански
ГС: Петър Милков Николов АС1: Драгомир Веселинов Димитров АС2: Никола Руменов Моврадинов
4-ТИ: Николай Стоянов Иванов
СН: Йосиф Петров Ронков
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.