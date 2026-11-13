Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Трима елитни рефери ще ръководят мачове от Втора лига

Трима елитни рефери ще ръководят мачове от Втора лига
БТА

СК към БФС обяви всички наряди

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за 16-ия кръг на Втора лига. Елитните рефери Любослав Любомиров, Геро Писков и Кристиян Колев имат назначение в този кръг от втория ешелон. 

Ето всички наряди: 

14 ноември 2026 г., събота, 14:30 ч.

ФК МАРЕК 1915 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС

ГС:        Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Иво Николаев Колев  АС2:    Николай Иванов Михайлов

4-ТИ:   Мартин Димитров Стефанов                                                     

СН:      Галина Лазарова Донева   

15 ноември 2026 г., неделя, 13:30 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 - ФК Етър ВТ

ГС:        Димо Стоянов Димов            АС1:    Станимир Емилов Трифонов        АС2:    Димо Неделчев Стоянов

4-ТИ:   Борис Борисов Попов                                                    

СН:      Радослав Тодоров Станев 

15 ноември 2026 г., неделя, 14:30 ч.

Футболен клуб Рилски спортист-2011 - ПФК Хебър 1918 АД

ГС:        Кристиян Николов Колев    АС1:    Йордан Петров Петров             АС2:    Цветан Гошов Горанов

4-ТИ:   Стоян Панталеев Арсов                                                 

СН:      Веселин Мишев Добриянов           

15 ноември 2026 г., неделя, 14:30 ч.

СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР - Професионален футболен клуб Фратрия АД

ГС:        Геро Георгиев Писков           АС1:    Красимир Владимиров Миланов          АС2:    Георги Любомиров Минев

4-ТИ:   Кристиaн Младенов Тодоров                                                    

СН:      Асен Йорданов Николов    

15 ноември 2026 г., неделя, 14:30 ч.

ОФК Янтра 2019 - ПФК Лудогорец 1945 II

ГС:        Владимир Николаев Кирилов        АС1:    Кристиян Ботев Минков            АС2:    Лилян Владимиров Иванов

4-ТИ:   Стилян Стоянов Колев                                                   

СН:      Тони Бонев Пандарски       

15 ноември 2026 г., неделя, 14:30 ч.

Спортист 2009 - ОФК Спартак Пл

ГС:        Валентин Любомиров Стефанов  АС1:    Иван Радославов Иванов АС2:    Йордан Стефанов Гошев

4-ТИ:   Мурад Халил Адем                                             

СН:      Владимир Йорданов Владимиров            

15 ноември 2026 г., неделя, 14:30 ч.

ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК ЦСКА II ЕАД

ГС:        Георги Георгиев Новачев   АС1:    Живко Руменов Петров             АС2:    Станимир Веселинов Господинов

4-ТИ:   Христо Митков Минчев                                                  

СН:      Тихомир Георгиев Боболов             

15 ноември 2026 г., неделя, 14:30 ч.

ПФК Пирин 22 АД - ПФК Монтана 1921

ГС:        Иво Петров Иванов АС1:    Алекс Ивайлов Крушков              АС2:    Мартин Викторов Мирчев

4-ТИ:   Петър Николаев Николов                                             

СН:      Стефан Иванов Йорданов

15 ноември 2026 г., неделя, 15:30 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ОФК Вихрен - Сандански

ГС:        Петър Милков Николов       АС1:    Драгомир Веселинов Димитров       АС2:    Никола Руменов Моврадинов

4-ТИ:   Николай Стоянов Иванов                                             

СН:      Йосиф Петров Ронков         

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

Още по темата

Черноморец се върна от ада срещу Янтра, три червени картона белязаха екшъна на "Лазур"

Черноморец се върна от ада срещу Янтра, три червени картона белязаха екшъна на "Лазур"

Етър стигна само до точка от домакинството си на Монтана

Етър стигна само до точка от домакинството си на Монтана

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Данъчните в САЩ разследват президента на ФИФА

Данъчните в САЩ разследват президента на ФИФА

Кенан Йълдъз се завръща в игра до месец

Кенан Йълдъз се завръща в игра до месец

Световната ММА звезда Дакота Дичева пристига в Бургас за MAX FIGHT 67

Световната ММА звезда Дакота Дичева пристига в Бургас за MAX FIGHT 67

Рафиня: Не искам отново да се контузя

Рафиня: Не искам отново да се контузя

Исландското футболно чудо: Как държава с 400 000 души стана люпилня за таланти?

Исландското футболно чудо: Как държава с 400 000 души стана люпилня за таланти?

Водещи

„Коалицията на желаещите“ се събира в Берлин, за да координира позицията си за Украйна

„Коалицията на желаещите“ се събира в Берлин, за да координира позицията си за Украйна

  • Преди 3 минути
Данъчните в САЩ разследват президента на ФИФА

Данъчните в САЩ разследват президента на ФИФА

  • Преди 6 минути
Румен Петков: МВР трябваше да извади патрули на "Тракия" преди трагедията

Румен Петков: МВР трябваше да извади патрули на "Тракия" преди трагедията

  • Преди 10 минути
Иван Демерджиев: Няма да има съкращения на полицаи, работещи на терен

Иван Демерджиев: Няма да има съкращения на полицаи, работещи на терен

  • Преди 11 минути
Премиерът на Ирландия: Великобритания и Норвегия трябва да участват в мирните преговори за Украйна

Премиерът на Ирландия: Великобритания и Норвегия трябва да участват в мирните преговори за Украйна

  • Преди 16 минути
Кенан Йълдъз се завръща в игра до месец

Кенан Йълдъз се завръща в игра до месец

  • Преди 25 минути
Въведоха „зелена вълна“ по бул. „Ген. Владимир Вазов“ в София

Въведоха „зелена вълна“ по бул. „Ген. Владимир Вазов“ в София

Франция призова ЕС да засили натиска върху хутите заради атаките срещу Саудитска Арабия

Франция призова ЕС да засили натиска върху хутите заради атаките срещу Саудитска Арабия

  • Преди 30 минути
Крум Зарков: Не може да се бориш със злоупотребите, като отнемаш правата на хората с увреждания

Крум Зарков: Не може да се бориш със злоупотребите, като отнемаш правата на хората с увреждания

  • Преди 33 минути
Световната ММА звезда Дакота Дичева пристига в Бургас за MAX FIGHT 67

Световната ММА звезда Дакота Дичева пристига в Бургас за MAX FIGHT 67

  • Преди 39 минути
Протест в Плевен с искане за доживотен затвор за шофьора, убил 4-годишно дете

Протест в Плевен с искане за доживотен затвор за шофьора, убил 4-годишно дете

Силният вятър откърти изолация от блок в София, парчета паднаха върху автомобили

Силният вятър откърти изолация от блок в София, парчета паднаха върху автомобили

  • Преди 44 минути
Рафиня: Не искам отново да се контузя

Рафиня: Не искам отново да се контузя

  • Преди 46 минути
Израел задържа 32-годишен мъж, издирван за убийството на бивш преподавател от Софийския университет

Израел задържа 32-годишен мъж, издирван за убийството на бивш преподавател от Софийския университет

  • Преди 48 минути
Експлозия на кола в Москва рани бивш помощник на проруски украински политик

Експлозия на кола в Москва рани бивш помощник на проруски украински политик

  • Преди 55 минути