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Етър стигна само до точка от домакинството си на Монтана

Етър стигна само до точка от домакинството си на Монтана
Facebook/ Етър Велико Търново

Двата отбора остават във втората половина на класирането

Етър и Монтана завършиха наравно 1:1 в мач от 15-ия кръг на Втора лига. Гостите поведоха с гол на Мартин Милушев в 18-ата минута, а Георги Александров изравни в началото на втората част. 

Монтана излезе напред в 18-ата минута. Велислав Василев проби отляво и намери в наказателното поле Мартин Милушев, който се разписа отблизо за 0:1. 

"Болярите" изравниха четири минути след подновяването на играта. Георги Александров беше най-съобразителен след центриране от свободен удар и се разписа за 1:1. 

След този мач Етър събра 21 точки и заема 11-о място във временното класиране. Монтана е с 15 точки на 15-о място. 

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