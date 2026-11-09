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Йомов с първи гол за дубъла на ЦСКА, Брахими игра във Втора лига

Йомов с първи гол за дубъла на ЦСКА, Брахими игра във Втора лига
БТА

"Червените" се наложиха над Рилски спортист

Дублиращият отбор на ЦСКА си върна лидерската позиция в класирането на Втора лига след победа с 3:1 срещу Рилски спортист в мач от 15-ия кръг на първенството.

Автогол на Павел Тодоров от гостите и попадения на Мартин Стойчев и Георги Йомов от дузпа донесоха успеха на "червените". 

Крилото на първия тим на ЦСКА Мохамед Брахими стартира днешния двубой за дублиращия отбор, който доминираше през цялото игрово време в Драгалевци и заслужено се поздрави с крайния успех. 

"Армейците" са лидери във временното класиране с 31 точки, докато Рилски спортист е 12-и с 20 точки.

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