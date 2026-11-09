ЦСКА се похвали с девет национали

Девет футболисти на ЦСКА получиха повиквателни за различни национални отбори, на които им предстоят мачове през ноемврийския международен прозорец на ФИФА, информираха от клуба.

Теодор Иванов попадна в състава на представителния тим на България за двубоите от УЕФА Лига на нациите – срещу Исландия на 13 ноември в Пловдив и срещу Естония на 16 ноември като гост.

Алекс Тунчев, Веселин Бачев и Стефан Крумов получиха повиквателни за мачовете от европейските квалификации на юношеския национален отбор на България до 19 г. Младите „лъвове“ стартират на 11 ноември от 16:00 ч. срещу Гибралтар, на 14 ноември от 16:00 ч. е сблъсъкът срещу Латвия, а последният двубой от квалификационния турнир е на 17 ноември от 14:30 ч. срещу Молдова. И трите двубоя ще се играят на ст. „Берое“ в Стара Загора.

Йоанис Питас бе включен в състава на Кипър за двете срещи на родината му от УЕФА Лига на нациите – срещу Армения като гост на 12 ноември и срещу Черна гора като домакин на 15 ноември.

Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг ще защитават цветовете на Беларус в двубоите от същия турнир – срещу Сан Марино като гост на 12 ноември и срещу Албания на неутрален терен в Унгария на 15 ноември.