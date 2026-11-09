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Зеленски е координирал позициите на Украйна с ЕК преди преговорите с Русия

Зеленски е координирал позициите на Украйна с ЕК преди преговорите с Русия
АП/БТА

Планираните за вторник и сряда преговори в Обединените арабски емирства имат за цел да дадат нов тласък на дипломатическите усилия за уреждане на конфликта, започнал с руското нахлуване през 2022 г

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е координирал позициите си с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди украинско-руските преговори с американско посредничество, които са планирани за тази седмица в Абу Даби, предаде Франс прес.

„С Урсула координирахме също така позициите си относно срещата в Абу Даби. Правим всичко възможно тристранният формат да даде резултати“, написа украинският държавен глава в социалната мрежа Екс.

Планираните за вторник и сряда преговори в Обединените арабски емирства имат за цел да дадат нов тласък на дипломатическите усилия за уреждане на конфликта, започнал с руското нахлуване през 2022 г. Европейските лидери се стремят да окажат силно влияние върху разговорите. По този начин те искат да предотвратят евентуално споразумение, което би удовлетворило прекомерно руските искания за сметка на сигурността на Европа и интересите на Украйна, отбелязва АФП.

Представители на Европейския съюз потвърдиха, че общността ще има свои пратеници на място. Официален източник уточни, че ЕС, НАТО и страните от формата Е3 (Франция, Германия и Великобритания) ще присъстват паралелно на тристранните разговори. Друг европейски служител допълни, че в ОАЕ ще пътува и дипломатическата съветничка на председателя на Европейския съвет Антониу Коща. Френският външен министър Жан-Ноел Баро също увери още преди дни, че страната му ще бъде добре представена в Абу Даби.

Въпреки засиленото европейско присъствие, Кремъл обяви днес, че не се предвижда пряко участие на европейците в самите преговори. Според Москва форматът на срещата остава строго тристранен и ще включва единствено делегациите на Киев, Москва и Вашингтон.

От американска страна един от ключовите преговарящи – зетят на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър – заяви миналата седмица, че САЩ ще се консултират „тясно“ с европейските си партньори в Абу Даби. „Ако бъде постигнат напредък, ще се стремим да преминем към по-широк многостранен формат с тяхно пряко участие“, подчерта Къшнър.

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