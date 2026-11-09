Депутат поиска разследване на лотариите за участието на Гана на Мондиал 2026

Две лотарии, организирани за набиране на средства за участието на Гана на Световното първенство по футбол през 2026 година, станаха повод за искане за разследване. Депутатът Винсент Екоу Асафуа изрази съмнения за финансови нередности и възможна злоупотреба с лични данни.

Асафуа, който е член на парламентарната комисия по младежта и спорта, поставя въпроси за прозрачността при управлението на събраните средства. По думите му е необходимо да се провери и дали данните на участниците са били използвани съгласно закона.

Пред парламентарния пресцентър в Акра депутатът е заявил, че е внесъл официални петиции до няколко институции с искане за проверка.

Той е бил поканен да съдейства на комисия, за която се твърди, че е създадена от президентството, но е отказал. Според него независима и публична анкетна комисия би могла да осигури прозрачност и да възстанови общественото доверие.

Към момента става въпрос за съмнения и искане за проверка. В предоставената информация няма заключения от разследване или позиция на организаторите на лотариите.