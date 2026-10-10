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Мондиал 2034 може да завърши през 2035 година: ФИФА пред исторически казус

Мондиал 2034 може да завърши през 2035 година: ФИФА пред исторически казус

Жегите и религиозният календар в Саудитска Арабия могат да принудят световната централа да организира първенството в две календарни години

Световното първенство по футбол през 2034 година може да създаде невиждан прецедент. Един от обсъжданите сценарии предвижда турнирът в Саудитска Арабия да започне в края на 2034-а, а финалът да се проведе през януари или февруари 2035 година.

ФИФА все още не е обявила официалните дати за надпреварата. Традиционният период през юни и юли изглежда почти невъзможен заради екстремно високите летни температури в страната домакин.

Подобен проблем доведе до преместването на Мондиал 2022 в Катар през ноември и декември. При Саудитска Арабия обаче съществува и допълнително усложнение, свързано с религиозния календар.

Очаква се свещеният месец Рамазан през 2034 година да обхване периода от средата на ноември до средата на декември. Това значително ограничава възможностите за провеждане на световните финали в края на годината.

Един от вариантите е турнирът да започне в края на декември 2034-а, а решаващата фаза да се изиграе през първите седмици на 2035 година. Ако този сценарий бъде одобрен, Световното първенство за първи път ще се проведе в две различни календарни години.

Обсъжда се и възможността Мондиалът да бъде организиран в началото на 2034 година. Този период обаче също е свързан със сериозни трудности.

Зимните олимпийски игри в Солт Лейк Сити са насрочени за февруари 2034 година, а поклонението Хадж се очаква през същата част от годината в Саудитска Арабия. Провеждането на турнира тогава би довело до логистични, транспортни и телевизионни усложнения.

ФИФА ще трябва да съобрази решението си и с календарите на европейските първенства и клубните турнири. Световно първенство през зимата вероятно ще наложи сериозно прекъсване на сезона и промени в програмата за мачовете.

Телевизионните права, спонсорските договори и подготовката на националните отбори също ще имат ключова роля при избора на период.

Саудитска Арабия е официално потвърдена като домакин на Мондиал 2034, но към момента няма окончателно решение за конкретните дати. Възможността турнирът да започне през една година и да завърши през следващата остава само обсъждан сценарий.

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