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Президентът на ФИФА може да бъде разследван

Президентът на ФИФА може да бъде разследван
БТА

Джани Инфантино е обвинен в злоупотреба с власт и конфликт на интереси

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е изправен пред вероятността да бъде разследван за няколко потенциални нарушения. „Ню Йорк Таймс" и „Монд" съобщиха, че адвокати на ФИФА са установили още през март, че вратарят на ДР Конго Лионел Мпаси няма право да играе на Мондиал 2026.

Те са дали съвет за налагане на различни санкции, включително дисквалификация на отбора на ДР Конго от междуконтиненталния плейоф срещу Ямайка и забрана за участие на Мпаси. Не са били предприети действия и Мпаси бе в състава на ДР Конго на световното първенство.

Швейцарецът е също така обвинен в потенциална злоупотреба с власт и конфликт на интереси от Норвежката футболна федерация (NFF), която подаде официални жалби до две комисии на ФИФА.

Те са относно три въпроса: отменения впоследствие план на Инфантино да отвори световните първенства за частни инвеститори; отмяната на наказанието за червен картон на американската звезда Фоларин Балогун на Мондиал 2026 след намесата на Доналд Тръмп; и присъждането от ФИФА на т.нар. за мир на президента на САЩ.

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