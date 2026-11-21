Левски и Нефтохимик 2010 спечелиха чисти победи във волейболното първенство при мъжете.

Левски се наложи над Берое с 3:0 (27:25, 25:16, 25:23) в зала "Левски София". "Сините" имаха известни проблеми в първия гейм, в който водеха комфортно с 19:14, но гостите от Стара Загора направиха пет поредни точки и изравниха. Преследването продължи, като Левски имаше две възможности да затвори частта, но успя едва при третия опит след 27:25 и атака на Тодор Скримов по блока.

Шампионите се наложиха по-лесно във втория гейм с 25:16, а в третата част играта отново бе осповрана, като Левски имаше два мачбола в края и реализира втория с мощна атака на Лазар Бучков.

Най-резултатен в мача и за "сините" бе Светослав Иванов с 18 точки, а Тодор Скримов помогна за успеха с 14 и общо 4 аса. Якуб Жака от Берое завърши със 17 точки.

Левски вече има четири победи от четири мача в първенстово.

Носителят на Купата на България Нефтохимик 2010 надигра новака Металург Перник с 3:0 (25:20, 25:13, 25:19). Бургазлии все още са лидар в първенството, като имат пет победи от пет мача. Тодор Вълчев, Стоян Димитров и Мартин Кръстев отбелязаха по 8 точки за тима от Бургас. Константин Манолев реализира 6 за перничани.