Наставникът на Черно море Илиев Илиев говори след нулевото равенство във варненското дерби срещу Спартак. Той изрази мнение, че и двата отбора не са рискували много в мача.

“Получи се нервен мач, без много футбол, като за дерби. И двата отбора не рискувахме достатъчно. Опитахме се да разтеглим атакуващата ни линия. Не успяхме да отбележим. Футболистите показаха желание, но напрежението е по-различно", каза Илиев.

"И двата тима действахме по-предпазливо. Имаме таланта да играем повече футбол. Не ни достигна в последните 30 метра да имаме самочувствие. Сборихме се и се сбихме, както се казва в такива мачове. Някои ситуации трябваше да изиграем по-добре, но продължаваме напред”, добави той.