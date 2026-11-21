Илиан Илиев: И двата отбора не рискувахме достатъчно
Получи се нервен мач, без много футбол", каза треньорът на Черно море
Наставникът на Черно море Илиев Илиев говори след нулевото равенство във варненското дерби срещу Спартак. Той изрази мнение, че и двата отбора не са рискували много в мача.
“Получи се нервен мач, без много футбол, като за дерби. И двата отбора не рискувахме достатъчно. Опитахме се да разтеглим атакуващата ни линия. Не успяхме да отбележим. Футболистите показаха желание, но напрежението е по-различно", каза Илиев.
"И двата тима действахме по-предпазливо. Имаме таланта да играем повече футбол. Не ни достигна в последните 30 метра да имаме самочувствие. Сборихме се и се сбихме, както се казва в такива мачове. Някои ситуации трябваше да изиграем по-добре, но продължаваме напред”, добави той.