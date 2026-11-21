Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов направи важна крачка в личния си живот. 53-годишният бивш акробат предложи брак на дългогодишната си половинка в Деня на християнското семейство - 21 ноември. Керязов сам сподели щастливата новина в социалните мрежи, публикувайки снимки от специалния момент.

Предложението е било направено в дома, в който е израснала неговата любима, а на романтичната сцена са присъствали единствено родителите и децата им.

„Бил съм на много изумителни места по света, в едни от най-красивите градове и на огромни сцени. Но за най-важния въпрос в живота си избрах дома, в който тя е израснала. В присъствието само на нашите родители и децата ни. Защото истинската любов няма нужда от блясък“, написа спортният министър.

Двамата са заедно от шест години. За Керязов това ще бъде втори брак. Той има двама сина от предишната си връзка.

Самият министър наскоро говори открито за личния си живот в интервю пред Мон Дьо по NOVA. Тогава той призна, че е изключително щастлив с настоящата си партньорка и че не изключва възможността отново да мине пред олтара.

Изборът на дата за предложението също не е случаен. На 21 ноември Българската православна църква отбелязва Въведение Богородично, познато и като Ден на християнското семейство и православната младеж.