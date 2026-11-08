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Енчо Керязов: Отказах на премиера Радев приятелски мач с "Барселона" в София

Енчо Керязов: Отказах на премиера Радев приятелски мач с "Барселона" в София
БТА

Спортният министър разказа за отношенията си с премиера, тежките години в спорта и плановете за футболна школа на каталунския клуб в България

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов разкри, че е отказал да организира приятелски мач между "Барселона" и български отбор в София, въпреки желанието на премиера Румен Радев подобно събитие да се осъществи. Това стана ясно от интервюто му пред Мариян Станков - Мон Дьо пред NOVA.

Керязов призна, че дългогодишното му познанство с Румен Радев е било решаващо за решението му да приеме министерския пост.

"Моето познаване с господин Радев назад във времето беше ключово за моето решение. Най-важното", заяви той.

Спортният министър обаче подчерта, че доверието между двамата не означава безусловно съгласие с всички предложения на премиера.

"Ще му кажа. Ще се опитам да защитя моето мнение, защото не съм съгласен", обясни Керязов.

Последният подобен случай е свързан с идеята футболният гранд "Барселона" да гостува в София за приятелски двубой.

След анализ на възможните дати, ангажиментите на каталунския клуб, организацията и метеорологичните условия Керязов е преценил, че моментът не е подходящ.

"Аз не бих предприел този мач, въпреки огромното ми желание да се случи", призна министърът.

Керязов разкри и че представители на "Барселона" вече са посетили България, за да обсъдят възможността за създаване на футболна школа по модела на клуба.

По думите му желанието на каталунците е проектът да бъде реализиран на стадион "Академик", като те са готови да предоставят своето ноу-хау, а за осъществяването на инвестицията ще бъде необходим външен инвеститор.

В интервюто министърът се върна и към детството си в село Бояново, когато за първи път се влюбва в цирковото изкуство.

На петгодишна възраст той вижда цирковите артисти и мечтае един ден да стане един от тях.

Пътят му към световната сцена обаче преминава през години на тежки тренировки, строги диети и лишения в спортната акробатика.

"Бях 41 кг на 15-годишна възраст и бях най-тежкият тогава в националния отбор", спомня си Керязов.

Спортният министър говори открито и за тежките практики, на които са били подлагани младите спортисти, включително екстремни ограничения в храненето и употреба на забранени препарати.

Днес Енчо Керязов определя доверието като основен фактор за влизането си в политиката, но подчертава, че възнамерява да отстоява собствените си решения дори когато те се разминават с желанията на министър-председателя.

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