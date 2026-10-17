Енчо Керязов: Нов национален стадион засега не е на дневен ред

Идеята за изграждането на нов национален стадион в България остава на ранен етап и не се предвижда непосредственото ѝ реализиране. Това заяви министърът на младежта и спорта Енчо Керязов.

Темата е обсъждана от различни спортни министри през годините, но към момента разговорите не са прераснали в конкретен проект. Керязов посочи, че настоящият приоритет е подобряването на съществуващата спортна инфраструктура.

„Посетих почти всички спортни бази на територията на България. Не исках да вземам решения само по доклади или снимков материал. Състоянието на спортните бази е наистина лошо“, заяви министърът.

Той пое ангажимент за основен ремонт на високопланинската база „Белмекен“, която определи като уникална не само за България, но и за Европа.

„В момента се правят проект и обследване. Надявам се през следващата година да започне наистина мащабен ремонт на националните ни спортни бази“, добави Керязов.

Министърът коментира и кризите във федерациите по борба и вдигане на тежести. По думите му ведомството се стреми да осигури спокойствие и финансиране на състезателите, без да се намесва пряко в управлението на спортните организации.

„Проблемите са от различно естество в отделните федерации. Не трябва да има напрежение, но за съжаление в доста от тях има. Въпреки натрупаните проблеми успяхме да гарантираме спокойствието на спортистите и да осигурим финансирането им за участие в конкретни състезания“, обясни той.

Керязов даде като примери осигурените средства за българските участници на шахматната олимпиада и намереното решение за финансиране на състезателите по вдигане на тежести.

„Хубавото е, че жалбата срещу решението Асен Златев да встъпи в длъжност беше оттеглена от клуба. В момента очакваме неговото вписване, за да заеме позицията си и да започне работа“, каза спортният министър.

По повод напрежението в българската борба той подчерта, че държавата не може да определя кой да управлява федерацията.

„Следим ситуацията много внимателно. Министерството не може да взема решения и да се меси в управлението на която и да е федерация. Надявам се клубовете да изберат председателя, когото искат. Нашата задача е да осигуряваме финансирането и да изискваме отчет как се изразходват публичните средства“, заяви Керязов.

Сред приоритетите за 2027 година ще бъдат олимпийската подготовка, детският и ученическият спорт. Министърът обаче настоя, че преди да поиска по-голям бюджет, ведомството трябва да докаже, че управлява прозрачно средствата, с които вече разполага.

„Поискахме повече средства за олимпийските ни състезатели, както и за детския и ученическия спорт. Преди да станат олимпийски шампиони и да ги изпратим на световни първенства, тези спортисти са били деца. Много е важно да ги накараме да изберат спортните зали и стадионите пред улицата“, каза той.

Керязов подчерта и необходимостта часовете по физическо възпитание да бъдат равнопоставени на останалите предмети в училище.

Спортният министър изрази задоволство, че управленската криза в Българския олимпийски комитет е разрешена, тъй като според него тя е вредяла на международния имидж на страната.

„Работим много добре. През изминалата седмица подписах изключително важен договор - за първи път дългосрочен, между Българския олимпийски комитет и Българския спортен тотализатор“, съобщи Керязов.

Той заяви още, че Министерството на младежта и спорта е предоставило на прокуратурата данни за предполагаеми нарушения във федерацията по карате. Към момента няма информация за окончателно заключение на компетентните органи.

„Държавата трябва да стои настрана от конфликтите, но трябва да упражнява контрол върху изразходването на средствата. Има федерации, за които сме подали информация до прокуратурата. Разполагаме с данни за нарушения във федерацията по карате и сме ги предоставили за проверка“, уточни министърът.

Керязов подкрепи и предлаганите от правителството ограничения върху хазарта и рекламата му в спорта.

„Това, което правителството направи по отношение на хазарта, според мен е изключително важно - по-малко реклама, ограничаване на рекламните позиции и забрана за зали в близост до учебни заведения. Смятам, че предлаганите промени в закона са много добри“, завърши той.